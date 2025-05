FKA Twigs ist Berichten zufolge Gespräche mit der Hauptrolle als bahnbrechender Entertainer und Bürgerrechtsaktivist Josephine Baker in einem bevorstehenden Biopic unter der Regie des französischen Filmemachers Maïmouna Doucouré.

Entsprechend VielfaltDer multitalentierte Künstler ist in den derzeitigen, in dem derzeit nicht titierten Projekt zu spielen, das insbesondere von Josephine Bakers Söhnen, Jean-Claude Bouillon Baker und Brian Bouillon Baker befürwortet wurde.

Baker, ein wahrer Pionier, brach Barrieren als erste schwarze Frau, die mit 1927 in einem großen Film mitspielt Sirene der Tropen. Außerhalb der Unterhaltung unterstützte sie den Frankreichs Militärgeheimdienst während des Zweiten Weltkriegs und war in den 1950er Jahren ein prominenter Bürgerrechtsaktivist.

Verwandte Video

Es ist auch erwähnenswert, dass Baker FKA Twigs ‚Look für Met Gala 2025 inspiriert hat, das sich um das Thema des schwarzen Dandyismus konzentrierte. „Es gibt Platz für Ruhm und Empörung, und ich denke, es geht darum, ein Dandy zu sein: das Selbstvertrauen zu haben, dort zu stehen und durch den Stil zu verwirren und zu verwirren und zu überraschen“, sagte Twigs in einem Interview mit Interview mit Mode. „Es gibt keinen Diamanten, der den in Josephines Brust hätte übertreffen können.“

Zweige haben zuletzt in einem Remake von 2024 von 2024 mitgespielt Die Krähe Gegenüber Bill Skarsgård und wird als nächstes in angezeigt Der Sohn des Zimmermanns neben Nicolas Cage. Ihr jüngstes Album, Eusexuawurde Ende Januar freigelassen. Lesen Sie unsere Rezension und holen Sie Ihr Exemplar hier ab.

Doucouré ist am bekanntesten für ihr 2020 -Feature -Debüt, Süßigkeitenein Film, der sowohl kritische Anerkennung als auch Kontroverse für seine Kritik an der Hypersexualisierung von Mädchen in Preadolescent sammelte.