Die ersten Bands wurden für die Ausgabe 2024 von The Fest vorgestellt, einem jährlichen Punk-Treffen in Gainesville, Florida. Hot Water Music, The Bounce Souls, Streetlight Manifesto, Matt and Kim, Superchunk, Ted Leo and the Pharmacists, Joyce Manor und mehr spielen das dreitägige Event vom 25. bis 27. Oktober.

Dieses Jahr findet die 22. Ausgabe des Festivals statt. Zu den weiteren Acts auf dem Programm gehören Cloud Nothings, Cursive, Fucked Up, The Flatliners, Mustard Plug, Scream, You Blew It!, Big D and the Kids Table und Dutzende mehr. Der Ticketverkauf beginnt am kommenden Montag (22. April) um 10 Uhr ET über die offizielle Website des Fests.

Es wird eine Show in ihrer Heimatstadt für Hot Water Music sein, die ein besonderes Set zum 30-jährigen Jubiläum spielen. Mittlerweile spielen Bounce Souls vier Alben (Hoffnungslos romantisch, Goldene Schallplatte, SommerurlaubUnd Anker lichten sich) über zwei Sätze.

Zu den anderen Bands, die das komplette Album aufführen werden, gehören Joyce Manor (Nie wieder einen Kater), Ted Leo und die Apotheker (Schütteln Sie die Laken) und Cloud Nothings (Hier und nirgendwo sonst).

Sehen Sie sich das Line-up für The Fest im Poster unten an und bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn weitere Bands angekündigt werden.