Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenschmiedin am Set Rost zum Zeitpunkt einer versehentlichen Schießerei, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet wurde, wurde wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.

Gutierrez-Reed wurde am 6. März nach weniger als dreistündiger Beratung von einer zwölfköpfigen Jury verurteilt. In einem getrennten Urteil wurde Gutierrez-Reed von verschiedenen Anklagen wegen Manipulation von Beweismitteln freigesprochen.

Die Anklage gegen Gutierrez-Reed geht auf die versehentliche Erschießung von Hutchins am Set des Westerns zurück Rost im Oktober 2021. Der Schauspieler/Produzent Alec Baldwin hatte die Waffe in der Hand, als sie versehentlich abfeuerte und dabei Hutchins in den Bauch und Regisseur Joel Souza in die Schulter traf; Hutchins starb nach dem Transport ins Krankenhaus.

Während des Prozesses behauptete die Verteidigung von Gutierrez-Reed, sie werde von den beteiligten „Vorgesetzten“ als „bequemer Sündenbock“ behandelt Rostdarunter Baldwin und andere Hersteller, und zitierte eine OSHA-Entscheidung, wonach ihr die Befugnis verweigert wurde, festzustellen, ob zusätzliche Schulungen zur Sicherheit von Schusswaffen erforderlich seien.

Sonderstaatsanwältin Kerri Morrissey argumentierte jedoch, dass Gutierrez-Reed für eine „erstaunliche“ Nichteinhaltung des Sicherheitsprotokolls verantwortlich sei. Die Jury war sich letztendlich einig, dass Gutierrez-Reed unter „vorsätzlicher Missachtung der Sicherheit anderer“ gehandelt habe. und dass Hutchins‘ Tod „vorhersehbar“ war.

In FolgeIm Rahmen der Ermittlungen von 2021 wurde berichtet, dass Gutierrez-Reed vor den Dreharbeiten mit mehreren Fehlern und Unfällen am Set in Verbindung gebracht wurde, darunter zahlreiche Pannen am Set des Westerns mit Nic Cage. Der alte Weg. Laut Stu Brumbaugh, der als Schlüsselfigur fungierte Der alte WegGutierrez-Reed wurde trotz ihrer Unerfahrenheit engagiert, um die Kosten zu senken, brachte die Besetzung und die Crew jedoch letztendlich in mehrere unnötig gefährliche Situationen.

Unterdessen akzeptierte der Regieassistent des Films, Dave Halls, eine Einigung zur Beilegung einer Anklage wegen fahrlässigen Einsatzes einer tödlichen Waffe.

Auch Baldwin wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und es wird erwartet, dass er diesen Sommer am 6. Juli vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft gab erstmals im Januar 2023 bekannt, dass er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurde, doch die Anklage wurde im April 2023 fallen gelassen, nachdem er sich auf nicht schuldig bekannte. Im Januar 2024 wurde er erneut von einer Grand Jury wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 18 Monate Gefängnis. Seitdem bekannte er sich nicht schuldig.

Erstaunlicherweise, nach all dem, Rost schreitet immer noch voran und nahm die Produktion im vergangenen April mit mehreren Besetzungsanpassungen wieder auf. Die Produktion wurde im Mai 2023 abgeschlossen. Darüber hinaus ist auch eine Dokumentation über Hutchins in Produktion.

