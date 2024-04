SZA und The Killers werden Headliner des Sudden Little Thrills Music Festival sein, einer neuen zweitägigen Veranstaltung, die am 7. und 8. September 2024 im Hazelwood Green in Pittsburgh, Pennsylvania, stattfindet.

Die Eröffnungsaufstellung 2024 verspricht außerdem St. Vincent, Melanie Martinez, Crowded House, Ethel Cain, Omar Apollo, Juvenile, Lupe Fiasco, Del Water Gap, Fletcher, schwaches kleines Pferd und Wisp sowie die aus Pittsburgh stammenden Wiz Khalifa und Girl Talk.

Tickets für Sudden Little Thrills, einschließlich eintägiger und zweitägiger GA- und VIP-Pässe, sind ab Donnerstag, dem 18. April, im Vorverkauf erhältlich (hier registrieren). Ein Teil jedes gekauften Tickets kommt gemeinnützigen Organisationen und Basisorganisationen innerhalb der Hazelwood Community zugute.

Sudden Little Thrills wird von Live Nation produziert.

Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie das Sudden Little Thrills Music Festival im Jahr 2024 besuchen, sparen Sie mit Booking.com 15 % auf Reise und Unterkunft. Unterschreiben Sie auch Abonnieren Sie unsere wöchentliche E-Mail-Zusammenfassung zu Live-Musik mit den neuesten Tour- und Festivalankündigungen, Ticketcodes für den Vorverkauf und mehr.