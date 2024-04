(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Der Sympathisant Folge 1, „Todeswunsch“.)

Selten hat sich die Flucht aus einem vom Aufruhr zerrissenen Land so unverschämt und unmittelbar angefühlt wie am Ende der ersten Folge von Der Sympathisant. Und laut dem gefeierten Regisseur Park Chan-wook war das das Ziel.

„Die Flucht aus Saigon komprimiert all diese Bilder und Hörelemente, die mich beim Lesen des ursprünglichen Romans inspiriert haben“, sagte der gefeierte Regisseur kürzlich über einen Dolmetscher gegenüber Journalisten während eines Roundtable-Interviews. „Diese Sequenz als Ganzes hat viele Elemente, sowohl visuell als auch akustisch, sei es Helikoptergeräusch, Propellergeräusch, schreiende Menschen – mit anderen Worten, es ist das Chaos selbst.“ Und wenn man diese ganze Show in einem Wort beschreiben müsste, wäre es meiner Meinung nach ‚Chaos‘.“

Das neue HBO-Drama, das auf dem Roman von Viet Thanh Nguyen basiert, konzentriert sich auf einen Doppelagenten, der nur als „The Captain“ (Hoa Xuande) bekannt ist und für beide Seiten des Konflikts arbeitet, der den Amerikanern als Vietnamkrieg bekannt ist Vietnamesisch als Amerikanischer Krieg.

In Episode 1, „Death Wish“, zeigt die Serie, wie in den Tagen vor der offiziellen Rückeroberung der Stadt im Jahr 1975 Aufruhr in Saigon herrschte – Aufruhr, der eines Nachts seinen Höhepunkt erreichte, als der Kapitän zusammen mit Dutzenden anderen Ich muss buchstäblich eine Landebahn hinuntersprinten, um in ein Flugzeug zu gelangen, das nach Amerika fliegt.

Regisseurin Park sagte: „Selbst als ich den ursprünglichen Roman las, obwohl es nur Text war, hatte ich das Gefühl, als würde ich diese Feuerwerkskörper am Nachthimmel explodieren sehen, was zu diesen Fackeln, Raketen, Motorstreiks führte – einer ganzen Reihe von Bildern.“ , und auch die Explosion und die Flammen und die Schüsse, die aus diesen Bildern resultieren. Außerdem stellte ich mir auch das Pfeifgeräusch vor, das sehr unangenehme Geräusch, das sich anhört, als würde Luft zerreißen, wenn die Rakete fliegt. Das waren also akustische und auch visuelle Bilder, die mir in den Sinn kamen.“

Unter den anderen, die zu fliehen versuchen, befindet sich Bon, gespielt von Fred Nguyen Khan, der beste Freund des Kapitäns aus Kindertagen, zusammen mit seiner Familie, was zum eindringlichen Cliffhanger der Episode führt. Es ist ein besonders großer Moment für den Captain, wie Park erklärt: „Er ist in dem Moment, in dem er sich entscheiden muss, ob er seinen Freund im Stich lässt, um sich selbst zu entkommen. Und wo wir gerade von Flucht sprechen: Nach Amerika zu gehen ist für ihn nicht etwas, was er tun wollte – er steht am Rande dieses Dilemmas, in dem er genau in diesem Moment eine Entscheidung treffen muss.“