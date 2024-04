HacksMax‘ Showbiz-Komödie über die alternde Komikerin Deborah Vance (Jean Smart) und ihre Autorin Ava (Hannah Einbinder), hat den Trailer zur dritten Staffel enthüllt, die am 2. Mai Premiere hat.

Untermalt von Elton Johns „Benny and the Jets“ zeigt der neue Trailer Deborah Vance nach dem Erfolg ihres Comedy-Specials und wie sie einen zweiten Anflug von Starruhm genießt. Für sie stehen Interviews und Fotoshootings an, und eine neue (jüngere) Zielgruppe von Fans schenkt ihr endlich Aufmerksamkeit. Währenddessen kämpft Ava immer noch allein damit, dass Deborah neue Autoren anheuert und ohne sie weitermacht.

Im weiteren Verlauf des Trailers ist jedoch zu sehen, wie Ava und Deborah erneut zusammenarbeiten und sich der Herausforderung stellen müssen, Deborahs Erfolg unter größerem Druck als je zuvor aufrechtzuerhalten. In der offiziellen Logline heißt es: „Ein Jahr nach der Trennung genießt Deborah Vance (Jean Smart) den Erfolg ihres Stand-up-Specials, während Ava (Hannah Einbinder) in Los Angeles nach neuen Möglichkeiten sucht.“ Sehen Sie sich den Trailer zur dritten Staffel an Hacks unten.

Zusätzlich zum neuen Teaser hat Max bestätigt, dass die Darsteller Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson, Christopher McDonald, Mark Indelicato, Rose Abdoo und Lorenza Izzo zurückkehren werden. Zu den Gaststars der dritten Staffel zählen J. Smith-Cameron, Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, Dan Bucatinsky, George Wallace, Tony Goldwyn und Aristoteles Athari.

Besuchen Sie noch einmal unser Interview 2022 mit Hacks Star Hannah Einbinder, die die zweite Staffel der Serie auspackt und erklärt, warum Ava selbst keine Standup-Comedy macht.