Pamela Anderson wird im kommenden Reboot von Liam Neeson die Hauptrolle spielen Die nackte Waffe.

In dem Film wird Neeson die Rolle des Sergeant Frank Drebin übernehmen, der Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre von Leslie Nielsen gespielt wurde. Entsprechend Der Hollywood-ReporterAnderson wird das Liebesinteresse von Neesons Charakter in einer Rolle darstellen, die der von Priscilla Presley in den Originalfilmen ähnelt.

Das neue Nackte Waffe Der Film wurde von Akiva Schaffer (The Lonely Island) mitgeschrieben und inszeniert und soll am 18. Juli 2025 über Paramount Pictures in die Kinos kommen.

Anderson soll ebenfalls die Hauptrolle spielen Das letzte Showgirlein kommender Film von Gia Coppola mit Jamie Lee Curtis, Dave Bautista und Kieran Shipka in der Besetzung.