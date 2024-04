Der Park City Song Summit wird vom 15. bis 17. August zu seiner dritten jährlichen Veranstaltung zurückkehren. Das Musik- und Wellnessfestival findet in Park City, Utah, gegenüber dem Canyons Village Amphitheatre, Pendry und der Main Street statt und hat die Headliner My Morning Jacket, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats und Mavis Staples gewonnen.

Weitere Künstler sind Anders Osborne & Jackie Greene, Larkin Poe, Eric Krasno & Friends (mit Tony Hall, Ivan Neville, Jennifer Hartswick, Nikki Glaspie und mehr), Cimafunk, Steve Poltz, Tank and the Bangas, Josh Kelley und Jobi Riccio . Schauen Sie sich unten die komplette Aufstellung an.

Wie PCSS-Gründer Ben Anderson sagte Folge Im Vorfeld der letztjährigen Veranstaltung sind nicht die Aufführungen das A und O der Veranstaltung, sondern die Podiumsdiskussionen namens Labs. Mit einem Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit in der Musikindustrie zielen diese Vorträge darauf ab, Künstlern eine Plattform zu bieten, über die „heilende Plattform der Musik – Wellness plus Musik bedeutet ein besseres Leben“ zu sprechen, wie Anderson es ausdrückte.

Labore, die sich auf Repräsentation und soziale Gerechtigkeit, Genesung und das alltägliche Wohlbefinden von Musikern und Branchenprofis konzentrieren, werden von Persönlichkeiten wie Jim James von MMJ, Rateliff, dem Fotografen Danny Clinch, Jay Sweet von Newport Festivals und dem Vizepräsidenten und Geschäftsführer der Otis Redding Foundation geleitet Karla Redding-Andrews, Blöd David Manheim vom Podcast, Keine DepressionHilary Saunders, Grateful Dead-Fotograf Jay Blakesberg und mehr.

Pässe für den Park City Song Summit sind in verschiedenen Stufen erhältlich: Ein dreitägiger Summit Pass bietet Zugang zu allen Shows und Labs, Tageskarten ermöglichen den Zutritt zu allen Headlinershows des Canyons Amphitheatre und es sind auch Einzeltickets für die Shows erhältlich. Alle Ticketoptionen finden Sie auf der PCSS-Website.

Wenn Sie Ihre Reise nach Utah zum Park City Song Summit planen, können Sie über Booking.com 15 % auf Ihre Reise und Unterkunft erhalten.