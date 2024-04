Im Jahr 2010 gehörten die New York Knicks zu den vielen Teams, die hofften, LeBron James verpflichten zu können, als er zum ersten Mal als Free Agency tätig war. Das seit langem sagenumwobene Rekrutierungsvideo, mit dem sie den zukünftigen Hall of Famer in den Big Apple locken sollten, wurde nun ausgegraben und beginnt mit einer Meta-Fortsetzung von Die Sopranistinnen Zwei Jahre, nachdem die Show schwarz geworden war, ging es wieder aufwärts.

Wie durch die offenbart Pablo Torre findet es heraus Im Podcast beginnt der Clip mit einer Low-Budget-Szene, in der der verstorbene James Gandolfini und Edie Falco ihre Rollen als Tony und Carmela Soprano wiederholen und diskutieren, wie sie dazu beitragen können, King James zu den Knicks zu bringen. „Tony, ich bin so froh, dass wir nach New York gezogen sind“, sagt Carmelo. „Das Leben ist jetzt so viel besser.“

„Ja, das Leben hier ist gut, Carm“, stimmt Tony zu, „auch wenn wir im Zeugenschutzprogramm sind.“ Das Paar überlegt dann, wie es eine Wohnung für seinen „Freund“ LeBron finden kann, bevor es sich für den „großartigen“ und „einzigartigen“ Madison Square Garden entscheidet, in dem die Knicks spielen.

Zum Abschluss der Szene streckt Tony seine Zunge heraus, bevor „City of Winners“ auf dem Bildschirm gezeigt wird und JAY-Zs „Public Service Announcement“ im Hintergrund läuft. Sehen Sie sich das Video unten an.

Wie sich herausstellte, war Gandolfini ein eingefleischter Knicks-Fan und von der Idee so begeistert, dass er Edie Falco dazu überredete. In einem separaten Audioclip enthüllte Falco, dass die Szene in der Wohnung des Schauspielers gedreht wurde und dass er sogar die Idee dazu hatte. Leider werden wir nie erfahren, warum Gandolfini dachte, dass der Zeugenschutz ein reizvolles Szenario wäre, um LeBron zu bewerben.

Ob Sie es glauben oder nicht, aber im Rekrutierungsvideo wird die Erschütterung noch schlimmer. Die Freunde von Knicks-Besitzer James Dolan, Donald Trump, Rudy Giuliani und Harvey Weinstein, machen Cameo-Auftritte, die wie verdorbene Milch gealtert sind. Neben Sportlern wie Reggie Jackson, Mark Messier und Walt Frazier treten auch die New Yorker Promis Chris Rock, Robert De Niro und Spike Lee auf.

Um die Verletzung noch schlimmer zu machen, trafen die Knicks direkt nach den Nets auf LeBron und dann auf den Miteigentümer JAY-Z, was die Songauswahl geradezu peinlich machte. Sehen Sie sich unten die vollständige Folge an, um zu sehen, wie Torre das Rekrutierungsvideo mit den bekannten Knicks-Fans Jason Concepcion und Rob „WorldWideWob“ Perez aufschlüsselt.

Natürlich lehnte LeBron James die Knicks ab und schloss sich zusammen mit Dwyane Wade und Chris Bosh den Heat an, wo er in Miami zwei aufeinanderfolgende Meisterschaften gewann. Anschließend kehrte er nach Cleveland zurück und gewann mit den Cavs einen Titel, bevor er zu seinem aktuellen Team, den Los Angeles Lakers, wechselte, mit denen er 2020 einen weiteren Ring gewann.

Was die Knicks betrifft, so haben sie es seit 2010 nur zweimal aus der ersten Runde geschafft. Das Team hat es auch nicht geschafft, das Finale der Eastern Conference zu erreichen, obwohl sich das mit dem diesjährigen Zweitplatzierten alles ändern könnte.