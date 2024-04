Lass es seinMichael Lindsay-Hoggs Film aus dem Jahr 1970, der das gleichnamige Album der Beatles dokumentiert, wird restauriert und am 8. Mai auf Disney+ gebracht.

Die restaurierte Fassung stammt mit freundlicher Genehmigung von Peter Jackson, der Lindsay-Hoggs umfangreiches Filmmaterial verwendet hat, um die immersiven, intimen dreiteiligen Dokumentationen zu erstellen Komm zurück im Jahr 2021. Jetzt, Lass es sein wird zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder allgemein verfügbar sein und mit remastertem Audio mit der gleichen Technologie wie Komm zurück. Der Originalfilm wurde einen Monat nach der Bekanntgabe ihrer Trennung durch die Beatles im Jahr 1970 uraufgeführt und enthält eine Fülle von Filmmaterial, das in nicht verwendet wurde Komm zurück. Der Film gipfelt im berühmten Dachkonzert der Beatles im Apple Corps London, das ihr letztes Konzert als Gruppe war.

„Ich bin absolut begeistert, dass Michaels Film, Lass es sein, wurde restauriert und wird endlich wiederveröffentlicht, nachdem es jahrzehntelang nicht verfügbar war“, sagte Peter Jackson in einer Erklärung. „Ich hatte großes Glück, Zugang zu Michaels Outtakes zu haben Komm zurückund das habe ich immer gedacht Lass es sein wird benötigt, um die abzuschließen Komm zurück Geschichte. In drei Teilen zeigten wir, wie Michael und die Beatles einen bahnbrechenden neuen Dokumentarfilm drehten, und Lass es sein ist dieser Dokumentarfilm – der Film, den sie 1970 herausgebracht haben. Ich betrachte das alles jetzt als eine epische Geschichte, die nach fünf Jahrzehnten endlich fertiggestellt wurde.“

„Lass es sein war im Oktober/November 1969 fertig, erschien aber erst im April 1970. Einen Monat vor seiner Veröffentlichung lösten sich die Beatles offiziell auf. Und so gingen die Leute, um es zu sehen Lass es sein Mit Traurigkeit im Herzen dachten sie: „Ich werde die Beatles nie wieder zusammen sehen.“ „Diese Freude werde ich nie wieder haben“, und sie hat die Wahrnehmung des Films sehr verdunkelt“, sagte Michael Lindsay-Hogg über seinen Originalfilm.

„Aber wie oft sieht man tatsächlich Künstler dieser Statur, die zusammenarbeiten, um das, was sie in ihren Köpfen hören, in Songs umzusetzen? Und dann kommt man auf das Dach und sieht ihre Aufregung, Kameradschaft und pure Freude, als Gruppe wieder zusammen zu spielen, und weiß, wie wir es jetzt tun, dass es das letzte Mal war, und wir sehen es mit vollem Verständnis dafür wer sie waren und immer noch sind und ein wenig Eindringlichkeit. Ich war überwältigt von dem, was Peter zustande brachte Komm zurückunter Verwendung des gesamten Filmmaterials, das ich vor 50 Jahren gedreht hatte.“

Lass es sein erscheint am 8. Mai auf Disney+.