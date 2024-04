In einem kürzlich erschienenen Leitartikel haben wir „Lifestyle“-Festivals als eine Veranstaltungsart hervorgehoben, die in diesem herausfordernden Wendepunkt für die Musikindustrie floriert. Wenn man bedenkt, dass die Branche selbst ein eigenständiger Lebensstil ist, macht die Ankündigung des neuen Elsewhere Festival and Conference durchaus Sinn. Elsewhere findet am 21. und 22. Juni in Wichita, Kansas, statt und soll die Möglichkeiten für Künstler und Musikprofis in der Community verbessern.

Das heißt aber nicht, dass das Line-up einen rein lokalen Ansatz verfolgt: Zu den Headlinern zählen Killer Mike, Steve Aoki, Vince Staples und Lane 8. Außerdem auf dem Programm: BADBADNOTGOOD, TOKiMONSTA, Snow Tha Product, Le Youth, Blu DeTiger, Sunflower Bean, PUP, Sudan Archives, A Place to Bury Strangers, Oh He Dead, THICK und mehr. Zu den Talenten aus Wichita zählen Breeding Brainbow, Flake, Glass Age, Goaty the Kid, Paris Jane, Sir Charles, Apathy Unit., The Travel Guide und mehr.

Alle diese Künstler und andere Konferenzprogramme – einschließlich einer von Killer Mike geleiteten Podiumsdiskussion – werden an mehreren Veranstaltungsorten in Wichita stattfinden, wobei eine kostenlose Bühne für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Zusätzlich zu Diskussionen mit Gästen von City Winery, Stand Together, No Depression und Primary Wave wird Elsewhere eine Vielzahl von Kunsterlebnissen bieten, die von bildenden Künstlern der Community entworfen wurden, darunter „eine immersive Licht- und Tonbühne“.

Ziel der Veranstaltung ist es, neue Wege zu erkunden, um den „historisch unterbewerteten und unterversorgten“ Künstlern und Musikschaffenden im Mittleren Westen besser zu dienen. Das erste Elsewhere wurde vom in Wichita ansässigen Kollektiv Midtopia ins Leben gerufen und produziert und hofft, „als Katalysator für die lokale Musikgemeinschaft zu dienen, um ihre Wirkung durch die Modellierung von Partnerschaften mit Organisationen, die sich für sozialen Wandel einsetzen, zu steigern.“ Vor diesem Hintergrund wurden die Eintrittskarten bewusst auf einen niedrigen Eintrittspreis festgelegt, da Midtopia sicherstellen möchte, dass Musiker, Branchenmitarbeiter und alle, die sich für die Arbeit mit Musik interessieren, die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.

„Es gibt so viele talentierte Künstler und Musikschaffende gleichermaßen und so wundervolle lokale Szenen, aber die Unterstützung der Industrie ist wirklich mangelhaft und systematisch fehlerhaft“, sagte Jessie Hartke, CEO und Direktorin von Midtopia, in einer Erklärung. „Midtopia ist eine Gelegenheit, die traditionelle Branchenstruktur und ihre Fähigkeit, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, neu zu überdenken und einen neuen Rahmen zu schaffen, der Künstler und Musikschaffende in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen dasselbe mit Elsewhere tun und eine neue Art von Musikveranstaltung schaffen, die wirklich darauf ausgerichtet ist, die Community und Künstler sowohl vor Ort als auch aus der Ferne zu unterstützen.“

Tickets für das erste Elsewhere Festival und die erste Konferenz sind jetzt hier erhältlich. Unten finden Sie das vollständige Lineup-Poster.

