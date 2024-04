All Things Go hat sein Line-up für 2024 angekündigt, das mit Künstlern wie Hozier, Laufey (begleitet vom Kennedy Center Orchestra), Janelle Monáe, Bleachers und Reneé Rapp aufwarten wird. Die Ausgabe 2024 von All Things Go findet am 28. und 29. September im Merriweather Post Pavilion in Columbia, Maryland, statt und markiert gleichzeitig den 10. Jahrestag der Veranstaltung.

Tickets für All Things Go 2024 – im Preis zwischen 119 und 595 US-Dollar – sind ab Freitag, 19. April, um 10:00 Uhr EST über die Website des Festivals erhältlich. Ein ATG-Vorverkauf ist für Donnerstag, den 18. April, geplant und die Registrierung dafür läuft noch.

In „All Things Go 2024“ werden auch Größen wie Chappell Roan (ein 2023) zu sehen sein Folge CoSign!), Bleachers, Conan Gray, Julien Baker, Ethel Cain, The Japanese House (ebenfalls ein 2023 Folge CoSign!), und Remi Wolf (ein 2021 Folge CoSign!), sowie Blondshell, Briston Maroney, Indigo De Souza, Mannequin Pussy, Soccer Mommy und mehr. Schauen Sie sich unten das vollständige Line-up-Poster an.

