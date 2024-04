Gute Nachrichten für erwachsene Animationsfans und TikTok-Piraten, Familienmensch wird so schnell nirgendwo hingehen. Die Serie ist offiziell 25 Jahre und 22 Staffeln alt und in einem weiteren „Die Simpsons haben es zuerst geschafft!“ Momentan hat der Schöpfer und Star Seth MacFarlane angedeutet, dass die Show so lange wie möglich weitergehen wird.

In einem Interview mit der Los Angeles ZeitenMacFarlane ging sowohl auf die atemberaubende Langlebigkeit der Show als auch auf die Zukunft der Serie ein. „Zu diesem Zeitpunkt sehe ich keinen guten Grund, damit aufzuhören. Die Leute lieben es immer noch. Es macht Menschen glücklich und finanziert gute Zwecke“, sagte er. „Es ist eine Menge unnötiges Geld, das man an Rainforest Trust spenden kann, und trotzdem kann man an diesem Abend zum Abendessen ausgehen.“

„Es gab eine Zeit, da dachte ich, es ist Zeit, es abzuschließen. An diesem Punkt haben wir die Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Ich weiß nicht, dass es einen Grund gibt, an diesem Punkt aufzuhören, es sei denn, die Leute haben es satt“, fuhr er fort. „Es sei denn, die Zahlen zeigen, dass die Leute einfach sagen: ‚Eh, das ist uns egal.‘ Familienmensch mehr.' Aber das ist noch nicht passiert.“

Familienmensch wurde 1999 uraufgeführt, als MacFarlane gerade 24 Jahre alt war. Nach einer ersten Ausstrahlung, einer Absage und einer endgültigen Wiederaufnahme im Jahr 2005 hat sich die Serie zu einem der bekanntesten Franchises im Fernsehen entwickelt. MacFarlane ist nicht nur für die Produktion der Show verantwortlich, sondern spricht auch Peter Griffin, Brian Griffin, Stewie Griffin, Glenn Quagmire und eine ganze Reihe kleiner Charaktere.

Im gleichen Los Angeles Zeiten Profil, andere Mitglieder der Familienmensch Das Team zeigte ein ähnliches Interesse daran, die Show am Leben zu erhalten. „Ich wäre so traurig, wenn es jemals einen Grund dafür gäbe, damit aufzuhören, denn es macht unendlich viel Spaß“, sagte Chris Griffin-Schauspieler Seth Green. „Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir eine Tischlesung oder eine Aufnahme haben, lache ich. Für mich ist das mein Lackmustest“, fügte Lois Griffin-Darsteller Alex Borstein hinzu.

Letztes Jahr, Familienmensch wurde für die 22. und 23. Staffel ausgewählt. Derzeit ist es die erste dieser beiden Folgen und wird Mittwochabend auf FOX ausgestrahlt.