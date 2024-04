Hören Sie über Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

X Ambassadors-Frontmann Sam Nelson Harris war von Richard Linklaters kühnem und äußerst ehrgeizigem Film so überwältigt Kindheit dass es einfach nicht ausreichte, es einmal zu sehen. Harris war so angetan von dem Film, dass er sich den dreistündigen Film zweimal am selben Tag ansah. Hören Sie, wie er in dieser Folge von erklärt, warum Der Funke Parade oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

„Ich mache keine Witze, ich habe ihn zweimal hintereinander gesehen, und das ist ein langweiliger Film!“ er erinnert sich. „Ich saß allein in einem dunklen Raum und schaute mir dieses Ding zweimal an, und seitdem habe ich es mir so viele Male angeschaut. Ich schaue mir das immer wieder an, weil es (Linklater) wiederum gelungen ist, dieses Ding, das wir alle für selbstverständlich halten, zu finden und auf den Kopf zu stellen. Das ist mein Nordstern.“

Harris spricht davon, dass er von der absoluten Hingabe des Films beeindruckt sei Kindheit besteht aus kleinen Abschnitten, die über einen Zeitraum von 12 Jahren gedreht wurden. Was Harris jedoch wirklich beeindruckte, war das Ende, als er sich selbst in der Geschichte eines kleinen Jungen sah, der heranwuchs und sich allen Freuden und Herausforderungen der Kindheit stellte.

Hören Sie, wie X Ambassadors-Frontmann Sam Nelson Harris darüber spricht Kindheit oben oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter.

Moderator Adam Unze (Das Opus) erforscht Kreativität in all ihren Formen Die Spark-Parade indem wir Musiker, Künstler, Komiker und andere Kreative bitten, das einzelne kulturelle Werk zu teilen, das sie am meisten inspiriert hat. Ob es aus der Welt der Musik, des Films, der Komödie, der bildenden Kunst oder der Literatur kommt, wir alle haben etwas, das unsere eigenen kreativen Wünsche weckt. An Die Spark-Paradeoffenbaren die Gäste das einzelne Kunstwerk, das in ihnen das Feuer der Schöpfung entfacht.