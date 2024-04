J Balvin kehrte am Sonntagabend nach Coachella zurück und brachte Will Smith für eine Aufführung von „Men in Black“ gegen Ende seines Sub-Headliner-Sets mit.

Ausgestattet mit Ersatztänzern, die als Außerirdische verkleidet sind, einem gewaltigen außerirdischen Kopf, der in der Mitte auftaucht, und einer Wiederholung der Kostüme aus dem Film von 1997 hat J Balvin für seinen Auftritt alle Hebel in Bewegung gesetzt Männer in Schwarz Produktion. Will Smith tauchte auf, um den titelgebenden Titelsong des Blockbusters aufzuführen – in der Mitte wechselte der Beat des Titels zu einem Reggaeton-Groove, und Smith und J Balvin stellten den Tanz aus dem Musikvideo des Songs nach.

Die Aufführung endete damit, dass J Balvin von geeigneten Ersatztänzern „eingefangen“ wurde und Smith das Publikum mit einem Erinnerungslöschstrahl aufblitzen ließ. Sehen Sie sich unten Aufnahmen von Smiths Auftritt an.

Will Smith war bei weitem nicht der einzige Promi, der letztes Wochenende einen Coachella-Auftritt hatte. Willow, seine Tochter, trat während des Sets von Jon Batiste auf – währenddessen brachte No Doubt Olivia Rodrigo heraus, Vampire Weekend brachte Paris Hilton heraus, Lana Del Rey brachte Billie Eilish heraus und Tyler, der Schöpfer, krönte sein Headliner-Set mit den Gästen Childish Gambino, A$AP Rocky und Kali Uchis.

Um Will Smith ist es seit der berüchtigten Oscar-Verleihung im Jahr 2022 relativ ruhig, aber er bereitet sich auf den vierten Teil der Oscar-Verleihung vor Böse Jungs Franchise, betitelt Böse Jungs: Ride or Die. Keine weiteren Neustarts von Männer in Schwarz wurden seit der vierten Tranche 2019 bestätigt, Männer in Schwarz: Internationalaber wie wir gerade bei Smith's lernen Böse Jungs Franchise, rechnen Sie niemals damit, dass Hollywood das IP unnötig neu startet.