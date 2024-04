Schnappen Sie sich Ihren Hammer, denn Park Chan-wook bringt seinen Kultklassiker von 2003 mit Alter Junge auf den kleinen Bildschirm. Pro VielfaltPark entwickelt mit Lionsgate eine englischsprachige TV-Adaption des gewalttätigen Rachethrillers.

Der von Park inszenierte und mitgeschriebene Originalfilm basierte lose auf dem gleichnamigen japanischen Manga und erzählt die Geschichte von Oh Dae-su (Choi Min-sik), einem Geschäftsmann, der entführt und in einem Hotelzimmer gefangen gehalten wurde für 15 Jahre. Nachdem er plötzlich freigelassen wird, macht er sich auf den Weg, sich an dem Verantwortlichen zu rächen.

Park wird die Serienadaption mit seinem Kreativpartner Syd Lim produzieren, wobei die Lionsgate Television-Manager Courtney Mock und Tara Joshi die Show betreuen werden. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Park auch Regie führen wird.

„Lionsgate Television teilt meine kreative Vision für das Bringen Alter Junge in die Welt des Fernsehens“, sagte Park in einer Erklärung. „Ich freue mich darauf, mit einem Studio zusammenzuarbeiten, dessen Marke für mutiges, originelles und risikofreudiges Storytelling steht.“

Im Jahr 2013 führte Spike Lee Regie bei einem englischsprachigen Remake von Alter Junge mit Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson und Michael Imperioli.

Parks neueste TV-Serie, Der Sympathisant, spielt während des Vietnamkrieges und spielt Hoa Xuande als Doppelagent namens The Captain und Robert Downey Jr. in mehreren Rollen. Lesen Sie unser aktuelles Interview mit Park und Mitgliedern der Besetzung.

Schauen Sie sich unbedingt unsere Retrospektive zum 20-jährigen Jubiläum an Alter Junge.