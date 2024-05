Eine Reihe legendärer Punkrocker aus Los Angeles traten in der Folge der neuen Netflix-Show am Dienstag (7. Mai) auf John Mulaney präsentiert „Everybody’s in LA“. Mitglieder von Fear, X, Minutemen, Germs und mehr wurden in einer von Fred Armisen moderierten „Old Punks“-Fokusgruppe vorgestellt.

Zur Fokusgruppe gehörten die Minutemen-Mitglieder Mike Watt und George Hurley, Fear-Frontmann Lee Ving, Exene Cervenka und DJ Bonebreak von ' Trudie Arguelles-Barrett und Johnny Ramones Witwe Linda Ramone.

Der lustige Abschnitt begann damit, dass Armisen durch LA fuhr und alle älteren Punks für eine Fokusgruppe zusammenrief. Als es losging, stellte Armisen eine Reihe von Fragen wie: „Was ist die punkigste Art von Essen?“ Darauf antwortete Linda Ramone: „Pizza“ und Ving rief: „Budweiser, der König der Biere!“

Die erfahrenen Punkrocker beklagten sich dann darüber, dass sie bei Shows angespuckt wurden, und Ving erklärte: „Wer mich anspuckt, dem will ich die Scheiße aus dem Leib werfen!“

Als die Fokusgruppe fertig war, trafen sich die Punks zu einer All-Star-Jam-Session, um einen Originalsong namens „Ghosty Ghost Place Superstar“ aufzuführen, wobei Cervenka und Ving die Gesangsparts übernahmen.

Die komplette Folge, in der auch Joyce Manor mitwirkte, wird derzeit auf Netflix gestreamt.