Roger Corman, der einflussreiche Regisseur, Produzent und Studioleiter des Independent-Films, ist im Alter von 98 Jahren gestorben.

Corman, bekannt als „Der Papst des Popkinos“, drehte im Laufe seiner sieben Jahrzehnte dauernden Karriere Hunderte von unabhängigen Low-Budget-Filmen. Zu seinen bemerkenswerten Credits gehörten: Der kleine Horrorladen, Rock'n'Roll-Highschool, Todesrennen 2000, Ein Eimer BlutUnd X: Der Mann mit den Röntgenaugen.

Als Produzent gab Corman auch vielen jungen Regisseuren und Schauspielern die Möglichkeit, selbst zu zukünftigen Hollywood-Legenden zu werden. Regisseure wie Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, James Cameron, Ron Howard und Jonathan Demme arbeiteten alle schon früh in ihrer Karriere mit Corman zusammen. Später brachten diese Regisseure Corman in ihre eigenen Filme ein: Er machte Cameo-Auftritte in Scorseses Film Der Pate Teil IIDemme's Das Schweigen der Lämmer Und Philadelphiaund Howards Apollo 13.

„Er war wie ein großartiger Professor“, sagte Scorsese über die Zusammenarbeit mit Corman in den 1972er Jahren Güterwagen Bertha. „Von ihm habe ich gelernt, wie man ein Bild zusammensetzt. Er brachte Ihnen die Realitäten des Marktes bei: Hier musste es eine Verfolgungsjagd geben; Da muss ein Hauch von Nacktheit vorhanden sein. Dafür hat er sich nicht entschuldigt. Das musste man akzeptieren, wenn man einen Film für ihn machen wollte. Es machte mir nichts aus, die Corman-Formel anzunehmen.“

Eine ebenso beeindruckende Liste von Schauspielern trat in Cormans Filmen auf, darunter unter anderem Jack Nicholson, Peter Fonda, Bruce Dern, Charles Bronson, Robert De Niro, Tommy Lee Jones, William Shatner und Sandra Bullock.

„Ich meine, es gibt niemanden … den er nicht im Wesentlichen unterstützt hat. Er war meine wichtigste Verbindung, mein Lebenselixier für alles, was ich als Person sein wollte“, sagte Nicholson, der in den 1960er Jahren in mehreren von Cormans Filmen auftrat.

Corman gründete außerdem mehrere Filmstudios, darunter New World Pictures, Millennium Films, New Horizons und Concorde Pictures. Insbesondere New World Pictures war für den Vertrieb Hunderter ausländischer Filme in Amerika verantwortlich

Für seine Bemühungen wurde Corman 2009 mit dem Honorary Academy Award ausgezeichnet „Für seine reiche Produktion von Filmen und Filmemachern.“