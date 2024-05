Steve Buscemi wurde letzte Woche bei einem Spaziergang durch Manhattan Opfer eines zufälligen, unprovozierten Angriffs.

Der New York Post berichtet, dass Buscemi am Mittwoch, dem 8. Mai, gegen Mittag Ortszeit durch die Nachbarschaft von Kips Bay spazierte, als er von einer unbekannten Person angefahren wurde. Der 66-jährige Schauspieler erlitt eine Schwellung im Gesicht und am linken Auge und wurde zur Behandlung ins Bellevue Hospital gebracht.

„Steve Buscemi wurde in Mid-Town Manhattan angegriffen, ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat in der Stadt“, sagte der Publizist des Schauspielers New York Post in einer Stellungnahme. „Ihm geht es gut und er freut sich über die guten Wünsche aller, obwohl er für alle unglaublich traurig ist, dass dies passiert ist, während er auch durch die Straßen von New York ging.“

Buscemis Angreifer bleibt auf freiem Fuß. Er wird von der Polizei als bärtiger Mann beschrieben, der eine Baseballkappe, ein blaues T-Shirt und eine schwarze Jogginghose trägt.

Buscemi wird als nächstes in Staffel 2 von Netflix zu sehen sein Mittwoch.