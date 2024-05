Während der Name „Maestro“ wie eine Anspielung auf eine andere Ikone wirken könnte Doctor Who Bösewicht, die Figur, die Jinkx Monsoon in der Rückkehr der Serie im Mai dieses Jahres spielt, hat etwas ganz Besonderes an sich. Maestro klettert buchstäblich aus dem Klavier, bevor er die ganze Musik der Welt konsumiert, und erweist sich als einer der furchterregendsten Gegner von The Doctor (Ncuti Gatwa), der die erste Begegnung des zeitreisenden Außerirdischen mit den Beatles in „The Devil's“ in den Schatten stellt Akkord.“

Der RuPaul's Drag Race Der Champion und Broadway-Star sagt, dass Maestro eine „Traumrolle“ war, eine Figur, die repräsentiert, „wo Science-Fiction auf griechische Mythologie trifft – man könnte sie als Gott oder als Dämon betrachten, aber was sie am Ende des Tages sind, ist eine äußerst kraftvolle Verkörperung der Musik. Und als musikalischer Mensch fühlte ich mich sehr bereit für die Herausforderung.“

Was die Besetzung angeht, dachte Showrunner Russell T. Davies bei der Arbeit am Drehbuch nicht speziell an Monsoon, aber als er fertig war, wusste er, dass sie die offensichtliche Wahl war. „Und ich erinnere mich, dass wir Jinkx sehr weit im Voraus gebucht haben, denn wenn man es mit einer Drag Queen dieser Größe zu tun hat, sind sie Monate und Monate vor uns gebucht“, erzählt er Folge. „Ich freue mich, dass es geklappt hat. Es war brilliant.“

Monsoon und Davies lernten sich zum ersten Mal durch einen langjährigen Freund von Davies namens Michael kennen, den Monsoon schließlich heiraten würde. Davies sagt: „Ich habe (Michael) in der Nacht, in der er sagte: ‚Ich habe ein Date‘, buchstäblich eine SMS geschrieben, und das war, wie sich herausstellte, mit Jinkx Monsoon, was erstaunlich ist.“ Ich rief an und sagte: „Was wissen Sie über Jinkx?“ Wird es Michael gut gehen?‘ Und jeder einzelne sagte, (Monsun) könnte kein netterer Partner sein.“

Und Davies fährt fort: „Das nächste, was Sie wissen, war, dass er sagte: ‚Ich verlasse Manchester und werde mit Jinkx die Welt bereisen.‘ Das ist eine Art Showbiz-Geschichte, von der man nicht erwartet, dass sie passiert.“ Das Paar lässt sich nun scheiden, was laut Davies „sehr traurig, aber sehr freundschaftlich ist.“ Sie bewegen sich beide in verschiedenen Teilen ihres Lebens.“

In „The Devil's Chord“ kämpft Maestro buchstäblich in einem vollwertigen „Musikkampf“ gegen den Doktor – Musiknoten fliegen wie Kugeln über den Bildschirm – obwohl Monsoons liebster musikalischer Moment in der Folge darin bestand, ihre Stimme „als Waffe“ einzusetzen . Meine Freunde scherzen seit Jahren darüber, dass ich, wenn ich eine Art Superheld oder Superschurke würde, eine Art Überschallkreischen hätte, weil die Menschen, die mit mir zusammenleben, wissen, dass ich nur hundertprozentig singe. Die Tatsache, dass ich den Schallschraubendreher mit meiner Stimme kurzschließen konnte – das fühlte sich sehr cool an. Ich war wirklich aufgeregt für diesen Moment.“