George Clooney wird in einer Broadway-Adaption von die Rolle des legendären Journalisten Edward R. Murrow übernehmen Gute Nacht und viel Glück.

Clooney war Autor, Regisseur und Hauptdarsteller des historischen Dramas von 2005 über Murrows Berichterstattung über die antikommunistischen Tribunale von Senator Joseph McCarthey in den 1950er Jahren. Der Film wurde für sechs Oscars nominiert, darunter „Bester Film“ und „Beste Regie“.

Zwei Jahrzehnte später haben sich Clooney und Co-Drehbuchautor Grant Heslov wieder zusammengetan, um die Geschichte auf die Bühne zu bringen. David Cromer wird die Produktion leiten, die im nächsten Frühjahr im Shubert Theatre uraufgeführt wird.

Während Clooney im Originalfilm den CBS News-Korrespondenten Joseph Weshba verkörperte, wird er in der kommenden Broadway-Adaption die Rolle des Murrow selbst übernehmen. Für Clooney markiert der Auftritt sein Broadway-Debüt. „Ich fühle mich geehrt, nach all den Jahren wieder auf die Bühne und insbesondere auf den Broadway zu kommen, die Kunstform und den Veranstaltungsort, den jeder Schauspieler anstrebt“, sagte er in einer Erklärung.

„Edward R. Murrow ging von einer Art moralischer Klarheit aus, die in der heutigen Medienlandschaft verschwindend selten vorkommt“, fügte Cromer in seiner eigenen Erklärung hinzu. „Diese frühen Live-Fernsehübertragungen hatten eine Unmittelbarkeit, die heute nur noch auf der Bühne vor einem Live-Publikum wirkungsvoll eingefangen werden kann.“