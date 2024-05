Staffel 3 der Fußballdokumentationen von FX Willkommen in Wrexham feiert diese Woche Premiere und in der ersten Folge wird ein faszinierender Moment dargestellt. Die Mannschaft von Wrexham AFC – einer walisischen Fußballmannschaft, die gerade in die vierte Liga des englischen Fußballs aufgestiegen war – kommt vermutlich zum ersten Mal in der über 120-jährigen Vereinsgeschichte nach Amerika, und die Leute kommen in Scharen, um ihnen beim Spielen zuzusehen . Um es aus amerikanischer Perspektive auszudrücken: Das ist so, als würde ein Triple-A-Minor-League-Baseballteam 25.000 Sitzplätze im Wembley-Stadion in London verkaufen.

Aber natürlich haben diese Minor-League-Teams keine international syndizierten Dokumentationen oder Promi-Eigentümer. „Ich hätte nie gedacht, dass ich den kleinen alten Wrexham in Amerika gegen Man(chester) United und Chelsea spielen sehen würde und Tausende und Abertausende von Fans haben würden, die uns anfeuern, statt United und Chelsea“, sagt Wayne Jones, Besitzer von Wrexhams treuen Fans Pub The Turf und ein frischgebackener Dokumentarfilmstar. Inmitten der globalen Attraktivität von Vereinen wie Manchester United, Chelsea und Arsenal steht Wrexham, ein (historisch gesehen) viel „kleineres“ Team, das seitdem in den USA einen deutlichen Aufschwung erlebt hat Willkommen in Wrexham Premiere im Jahr 2022.

Natürlich ist es das nicht Nur Der Ruhm des jüngsten Aufstiegs des Teams, der die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf sich zieht. Höchstwahrscheinlich liegt es an den unermüdlichen Bemühungen der Miteigentümer Rob McElhenney und Ryan Reynolds, dieses Unternehmen in den letzten zwei Jahren zu fördern – dazu gehörten mehrere Sketche, Stunts und häufiges Cross-Promotion-Branding, bei dem die anderen Investitionen des Duos genutzt wurden geliebte Eigenschaften wie es ist immer sonnig in Philadelphia Und Totes Schwimmbad.

Aber jetzt, in ihrer vierten Football-Saison als Eigentümer, haben Ryan und Rob den Verein weit über die Zeit der finanziellen Turbulenzen hinaus vorangebracht und konzentrieren sich auf ihn Genau genommen Sie haben ihre ursprüngliche Mission erreicht: dieses Außenseiterteam zum Meister zu machen und die Stadt Wrexham und ihre Legion von Fans ins Rampenlicht zu rücken. Mittlerweile ist es ihnen gelungen, von einem wachsenden Trend zu profitieren, den viele – mich eingeschlossen – als Rob und Ryan jemals bezweifelten: Sie haben dem amerikanischen Volk einen Grund gegeben, sich für Fußball zu interessieren.

Offensichtlich gibt es große Teile der Amerikaner, die sich aufgrund kultureller, regionaler und/oder soziologischer Bindungen schon immer für Fußball interessiert haben. Aber es ist fast immer in den Hintergrund getreten gegenüber beliebteren amerikanischen Sportarten wie Basketball, American Football, Baseball und all ihren College-Varianten. Die meisten Amerikaner widmen sich dem Fußball nur alle paar Jahre anlässlich der Weltmeisterschaft, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen – und selbst dann verblasst die Unterstützung unserer eigenen Nationalmannschaften in den Staaten im Vergleich zu anderen Ländern, in denen Fußball eine Religion und die Nationalmannschaftsspieler sind sind ihre Propheten.

Doch in den letzten Jahren hat sich in der amerikanischen Einstellung zum Fußball im In- und Ausland etwas verändert, und dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich. Vor Willkommen in Wrexham lockte potenzielle Fans mit einer echten Underdog-Story an: Apple TV+ Ted Lasso trug dazu bei, den Grundstein für mehr amerikanische Fußballbegeisterung zu legen als damals, als David Beckham 2007 zu LA Galaxy wechselte.