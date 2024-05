In der neuen FX-Limited-Serie Der SchleierElisabeth Moss liefert eine weitere herausragende Leistung als „Imogen“, deren Name in Anführungszeichen steht, weil wir von Anfang an wissen, dass es nicht der richtige Name der geheimnisvollen britischen Spionin ist. Während die fesselnde Figur den Kern der Serie bestimmt, ist Imogen nicht Moss‘ Lieblingsfigur in der Serie. Diese Ehre gebührt Max, dem eigenwilligen amerikanischen CIA-Offizier, gespielt von Josh Charles. (Eine deutlich andere Rolle als sein jüngster Auftritt in einem Musikvideo von Taylor Swift.)

„Immer wenn wir das Drehbuch lasen, spielte ich Max“, lacht Moss Folge. „Niemand (sonst) durfte Max spielen. Das ist keine Lüge. Selbst wenn es einen Mann gäbe, der für die Rolle von Max zur Verfügung stand, ist er mein Charakter. Er hat die besten Zeilen in der Show.“ Dennoch freute sie sich, Charles die Figur auf der Leinwand spielen zu sehen, denn „von ihm kann man nicht genug bekommen.“

Der Schleiergeschrieben vom stets produktiven Steven Knight (Peaky Blinders, Sehen, Spencer) ist eine moderne Spionagegeschichte, bei der die halbe Dramatik darin besteht, Geheimdienstagenten aus drei verschiedenen Ländern bei der Interaktion zuzusehen. In diesem Fall bedeutet das einen Kampf zwischen britischen, französischen und amerikanischen Behörden, während Imogen eine mutmaßliche Terroristin namens Adilah (Yumna Marwan) von der Türkei nach London eskortiert, in der Hoffnung, ihr die Geheimnisse zu entlocken, die nötig sind, um einen bevorstehenden Angriff zu stoppen.

Charles sagt, er sei ein „großer Fan“ des Spionagegenres (er erwähnt die französische Serie). Das Büro als aktueller Favorit) war er bereits neugierig, als er den Anruf erhielt Der Schleier. Dann „las er die ersten paar Drehbücher und ich sagte: ‚Ja‘.“ Was ich an diesem Material wirklich schätze, ist, dass es meiner Meinung nach keine Überraschung ist, dass in der Welt der Spionage so viele großartige Geschichten erzählt werden, wissen Sie, weil es eine so großartige Vorlage zum Erzählen von Geschichten ist. Und es gibt diese wirklich intime Charakterstudie, insbesondere mit den beiden Hauptdarstellern. Ich fand dieses Schachspiel wirklich interessant.“

Knight erzählt Folge dass seine Inspiration für Der Schleier kam aus einem Gespräch mit der Produzentin Denise Di Nova: „Sie hatte mit jemandem gesprochen, der Verbindungen zu den französischen Geheimdiensten hatte, und sprach darüber, wie moderne Entwicklungen zu einer Art Anpassung innerhalb der Geheimdienste der USA, Frankreichs und Großbritanniens geführt hätten.“ wegen der neuen Herausforderungen und der damit verbundenen Reibungen.“

Knight hatte zuvor Spionageoperationen in Amerika und Großbritannien für unproduzierte Projekte recherchiert, und so ging er nach Paris „und traf einige Leute, die nicht genannt werden wollten und Teil des französischen Geheimdienstes waren.“ Und aus den Bruchstücken, die sie mir erzählten, begann ich, diese Geschichte zusammenzusetzen.“