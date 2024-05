Wenn Sie jemals den herzerwärmenden, fantasievollen Film von Pixar aus dem Jahr 2009 gesehen haben Hoch und dachte: „Wow, ich würde wirklich gerne sehen, wie es wäre, in diesem großen schwimmenden Haus zu leben.“ Vielleicht bekommen Sie Ihre Chance.

Als Teil der neuen „Icons“-Ferienhausreihe von Airbnb ist das Haus von Hoch wurde in Abiquiu, New Mexico, sorgfältig nachgebaut und kann jetzt gebucht werden. Das Airbnb-Inserat, das den 15. Jahrestag von feiert Hochwird vom Protagonisten des Films, Carl Frederickson, moderiert und enthält unzählige Elemente aus dem Originalfilm – Ellies Abenteuerbuch, Dug, den sprechenden Hund, und ja, die Luftballons. In der Auflistung ist ein Foto des mit Ballons beladenen Grundstücks zu sehen, das von einem Kran hoch in die Luft gehoben wird. Wenn Sie also zur Miete wohnen, sollten Sie sich beim Betreten des Hauses am Geländer der Veranda festhalten.

Das Zweibettzimmer mit einem Badezimmer“Hoch House“ verspricht außerdem Aktivitäten wie „Ausflüge in die Wildnis“, „Mini-Abenteuer“, Sternbeobachtungen und ein Frühstück mit „Bran Flakes“. Das Haus gilt als „großartiger Ort zum Erkunden der Natur“ und Anfragen für einen Aufenthalt im Haus sind ab sofort offen und werden am 13. Mai geschlossen.

Ob Sie es glauben oder nicht, das Hoch Exkursion ist nur eines von mehreren neuen AirBnB-„Icon“-Häusern, die dieses Jahr eingeführt werden. In Westchester, New York, befindet sich ein neu renoviertes Herrenhaus, das als Nachbildung des Xavier Institute for Higher Learning gestaltet ist, insbesondere des Herrenhauses aus der Marvel-Animationsserie X-Men '97. Komplettiert wird das „X Mansion“ durch einen massiven Sentinel-Kopf, der im Vorgarten verputzt ist. X-Men-Themenbezogene Schlafzimmer, individuell und immersiv X-Men Erlebnisse wie ein Cocktaillabor und ein Stunt-Kampftrainingskurs.

In der Zwischenzeit können Fans von Princes Werk aus dem Jahr 1984 im Haus des verstorbenen Künstlers übernachten.Lila Regen House“ in Minneapolis, das speziell für den Begleitfilm zum Album gekauft wurde. Das Haus war bisher noch nie für die breite Öffentlichkeit zugänglich und die Gäste können seltene und unveröffentlichte Prince-Aufnahmen hören.

Die „Icons“-Linie von Air BnB bietet auch besondere einmalige Erlebnisse – darunter ein besonderes Standup- und Tequila-Verkostungsevent mit Kevin Hart, eine „Living Room Session“ mit Doja Cat, u. a Vierzehn Tage Kampf mit TikTok-Star Khaby Lame und eine Woche auf Tour mit Latin-Superstar Feid. Weitere „Übernachtungserlebnisse“ sind Aufenthalte im Pariser Musée d'Orsay am Vorabend der Olympischen Spiele 2024, ein Lock-in im Ferrari-Museum in Italien und eine Übernachtung in einer Nachbildung des „Hauptquartiers“ aus Disneys kommendem Film , Inside Out 2.

Die neuen „Icons“-Erlebnisse sind bei Airbnb schon seit einiger Zeit in Arbeit. Frühere auf Unterhaltung ausgerichtete Airbnbs beinhalteten Aufenthalte in Shrek's Swamp, dem Herrenhaus von Der Prinz von Bel-Airdie Kneipe aus Ted Lassound sogar die letzte Blockbuster-Videothek der Welt.

Schauen Sie sich unten Fotos der kommenden „Icons“-Kollektion von Air Bnb an.