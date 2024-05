Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge gleichermaßen. Diese Woche besprechen Xdinary Heroes alle Songs ihres neuen Albums. Wie immer können Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, gerne meinen Begleit-Newsletter abonnieren, damit Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert wird!

Xdinary Heroes haben mit der Veröffentlichung von ihr neuestes Comeback gefeiert Fehlerbehebung, das erste komplette Album der Band. Für alle, die Gun-il, Jungsu, Gaon, O.de, Jun Han und Jooyeon noch nicht kennen: Es gibt so viel zu lieben an der Band, die eindeutig unter die Kategorie „Band“ fällt – schreiben die Mitglieder von Xdinary Heroes ihre eigene Musik und spielen ihre eigenen Instrumente.

Als Teil von JYP Entertainment in Seoul sind Xdinary Heroes K-Pop-nah, operieren jedoch unter dem Sublabel Studio J, und dieses abendfüllende Projekt ist ein weiteres Schaufenster ihres Pop-Punk-Rock-inspirierten Stils. „Durch Fehlerbehebung„Wir wollen unsere vielfältigen musikalischen Farben zeigen und Fans für unsere zukünftigen Werke begeistern“, teilt Jungsu mit.

Da die Band so tief in den Prozess des Musikmachens eingebunden ist, war es für sie absolut sinnvoll, jeden Song des Projekts zu beleuchten, vom energiegeladenen Opener „No Matter“ bis zum Fokustrack „Little Things“ und darüber hinaus. „Wir haben viel überlegt und viel Mühe in unsere Arbeit gesteckt, daher hoffe ich, dass Ihnen unsere Musik gefällt und Sie eine gute Stimmung dabei verspüren“, sagt Jun Han. „Es gibt so viele farbenfrohe Lieder“, fügt Gaon hinzu.

Sehen Sie sich unten das neue Musikvideo der Band zu „Little Things“ an und lesen Sie weiter, um die Aufschlüsselung der einzelnen Songs zu erfahren Fehlerbehebung.

„Egal:“

Gun-il: Als wir an dem Song arbeiteten, hatten wir nicht vor, ihn als ersten Track zu verwenden, aber nachdem wir ihn fertiggestellt und mit den anderen Tracks verglichen hatten, stellten wir fest, dass er am besten als Opener passte.

Gaon: Während ich an dem Song arbeitete, dachte ich, dass der Song so viel Energie hat, dass er ein Fokus-Track hätte sein können! Es ist ein starker und energiegeladener Titel, daher schien es der XH-artigste und intensivste Anfang des Albums zu sein.

„Kleine Dinge:“

Gaon: Wenn ich dieses Lied höre, verspüre ich eine ähnliche Stimmung wie „Welcome to the Black Parade“ von My Chemical Romance oder „Official Hige Dandism“ (der Band). Unsere Band wurde von diesem Genre beeinflusst, seit wir jung waren, daher denke ich, dass wir diese Atmosphäre ganz natürlich in den Song integriert haben.

Jun Han: Ich habe beim Schreiben der Texte viel von „Sister's Barbershop“ gelernt, weil sie einen Stil haben, den ich bewundere.

„NICHT DEFINIERT:“

Jungsu: Ich erinnere mich, dass ich an diesem Song als Erweiterung von „Break the Brake“ gearbeitet habe, um die Botschaft zu vermitteln, grenzenlos und grenzenlos zu sein. Deshalb habe ich mir Mühe gegeben, Melodien und Arrangements zu schaffen, die dieses Thema widerspiegeln.

Ode: Mein Ziel war es, den energiegeladenen Rocksound mit der Dunkelheit von XH auszudrücken.

„Male Es:“

Jungsu: Ich glaube, die zweite Strophe des Liedes hat eine Queen-artige Atmosphäre. Wir haben hart gearbeitet und versucht, schon bei der Demo perfekt zu sein, um den Refrain und die Emotionen dieses Teils einzufangen.

Jun Han: Ich erinnere mich, dass ich während der Aufnahme mit Hwang Leen über die Gitarre gesprochen und sie weiterentwickelt habe.

„Geld im Kopf:“

Jun Han: Als wir dieses Lied geschrieben haben, war unser Hauptziel nicht, dass sich die Leute tief mit den Texten verbinden. Wir wollten einfach etwas schaffen, das Spaß macht und spannend ist, dem man zuhören kann. Wir hoffen, dass es vielen Leuten einfach Spaß macht.

Jooyeon: Ich hoffe, dass dieses Lied den Zuhörern Energie und ein Gefühl der Freiheit vom Stress des Lebens gibt.

„Träumendes Mädchen:“

Gun-il: Ich habe zuerst die Melodie geschrieben. Während ich an den Texten arbeitete, behielt ich die Emotionen im Hinterkopf, die ich beim Erstellen der Melodie empfand.

Ode: Wie Gun-il sagte, haben wir zuerst die Melodie geschrieben. Da die Melodie die Stimmung bestimmt, habe ich den Text zur Melodie geschrieben.

„bis zum Ende der Zeit:“

Jungsu: Genau wie bei unseren vorherigen Balladen haben Jooyeon und ich beide an der Melodie gearbeitet. Dieses Mal wollten wir ein heiligeres und herzzerreißenderes Gefühl vermitteln und haben uns von Liedern mit ähnlichen Gefühlen inspirieren lassen.

Jooyeon: Als ich mir vorstellte, was man mit dem Klavier- und Gitarrenakkord kombinieren kann, dachte ich an die Vergänglichkeit des Lebens, insbesondere im Hinblick auf unsere Eltern. So entstand ein wunderschönes, aber auch melancholisches Lied.

„Zu Fuß zum Mond:“

Jungsu: Dieses Lied hat eine lebhafte und fröhliche Atmosphäre, erfordert aber auch hohe Töne im Refrain. Das Wichtigste ist also, Energie und Stimmung zu vermitteln, ohne angestrengt zu wirken. Wir haben uns stark auf diesen Punkt konzentriert und am Ende war es eine der längsten Aufnahmen für dieses Album. Da außerdem jedes Wort ein anderes Gefühl vermittelt, haben wir während der Aufnahmesitzungen einige Wörter geändert.

Jooyeon: Ich war angenehm überrascht von Jun Han während der Aufnahme des Intros der dritten Strophe des Refrains.

„GELDBALL:“

Gun-il: Wir wollen zwar alle unsere Songs mit dem Publikum teilen, aber ich freue mich auf „MONEYBALL“, da es für den Live-Auftritt noch besser wäre.

Gaon: Ich hatte das Gefühl, dass „Moneyball“ zum Mitsingen gedacht war, da wir an dem Song gearbeitet hatten. Es würde unglaublich viel Spaß machen, live aufzutreten und mit unseren Fans mitzusingen.

„Nacht des Feuerwerks:“

Gun-il: Wir haben uns entschieden, das Album mit diesem Titel zu beenden, weil seine Melodie, sein Text und seine Gesamtstimmung perfekt zum Abschluss des Albums passen.

Ode: Ich fand, dass die Stimmung und der Text des Liedes es zu einem schönen Abschluss unseres ersten vollständigen Albums machten.

Ich möchte Ihre K-Pop-Meinungen

Später in dieser Woche werde ich unsere allererste Halbjahresumfrage zu Fan-Gesängen verschicken. Wenn Sie teilnehmen und Ihre bisherigen Lieblingsveröffentlichungen des Jahres hervorheben möchten, können Sie sich hier anmelden.

Neue Musik von RM

Als großer Fan von IndigoIch freue mich wirklich auf dieses zweite abendfüllende Projekt des BTS-Anführers. Hier ist, was wir bisher über das Album wissen.

Songaufnahme der Woche:

Die Musik von ZICO ist durchweg SO eingängig, und dieser Bop mit Jennie von Blackpink ist da keine Ausnahme.