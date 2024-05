Der ehemalige Nickelodeon-Produzent Dan Schneider hat eine Verleumdungsklage gegen die Macher der Dokumentationen eingereicht Ruhig am Set: Die dunkle Seite des Kinderfernsehensdie mutmaßlichen sexuellen Missbrauch und Fehlverhalten in den Kindersendungen des Senders aus den 1990er bis 2000er Jahren aufdeckte.

„Ruhig am Set„Die Darstellung von Schneider ist ein Volltreffer“, heißt es in der Klage teilweise (via Vielfalt). „Während es unbestreitbar ist, dass zwei echte Kindesmissbraucher in Nickelodeon-Shows mitgewirkt haben, ist es ebenso unbestreitbar, dass Schneider keine Kenntnis von ihrem Missbrauch hatte, sich nicht an dem Missbrauch beteiligte, den Missbrauch verurteilte, sobald er entdeckt wurde, und, was kritisch ist, dies nicht tat.“ selbst ein Kindesmissbraucher.“

In der Klage wird den Produzenten des Dokumentarfilms weiterhin vorgeworfen, Schneiders „Ruf und Vermächtnis durch die falschen Aussagen und Implikationen“ für „Clickbait, Bewertungen und Ansichten – oder anders gesagt, Geld“ zerstört zu haben.

Debüt Mitte März, Ruhig am Set wurde schnell zum größten Streaming-Titel von Max. Die fünfteilige Serie blickt hinter die Kulissen von Schneiders Aufstieg zum Produzenten von Erfolgsserien wie diesem Das alles, iCarly, Zoey 101, Drake & JoshUnd Siegreich.

Ruhe am Set Mit Auftritten von ehemaligen Nickelodeon-Autoren, Kinderstars und Crewmitgliedern, die Schneider vorwerfen, ein feindseliges Arbeitsumfeld zu schaffen und Kinderdarsteller zu sexualisieren.

In der Klage behaupten Schneiders Anwälte, er sei durch den Trailer, die Voice-Overs und die Grafiken der Serie mit zwei verurteilten Sexualstraftätern in einen Topf geworfen worden, die als „absichtlich und vorsätzlich diffamierend beschrieben werden, indem sie fälschlicherweise und wiederholt behaupten oder andeuten, dass Schneider ein Kind ist.“ sexueller Missbraucher und begangene Straftaten in dieser Hinsicht – und wurden von unzähligen durchschnittlichen, gewöhnlichen oder vernünftigen Zuschauern als solche interpretiert.“

In einer separaten Erklärung gab Schneider zu, in dieser Zeit Fehler gemacht und „schlechtes Urteilsvermögen“ an den Tag gelegt zu haben. „Es besteht kein Zweifel, dass ich manchmal ein schlechter Anführer war“, sagte er. „Ich entschuldige mich aufrichtig für dieses Verhalten und bedauere es, und ich werde weiterhin die Verantwortung dafür übernehmen. Allerdings nach dem Sehen Ruhig am Set und seinem Trailer und den Reaktionen darauf habe ich leider keine andere Wahl, als rechtliche Schritte gegen die Leute einzuleiten, die dahinter stehen.“

Er fuhr fort: „Sie gingen über die bloße Berichterstattung hinaus und unterstellten fälschlicherweise, dass ich an schrecklichen Verbrechen beteiligt war oder diese unterstützte, für die tatsächliche Kindesmissbraucher strafrechtlich verfolgt und verurteilt wurden.“ Ich habe nichts dagegen, wenn irgendjemand mein Versagen als Chef hervorhebt, aber es ist falsch, Millionen von Menschen zu der falschen Schlussfolgerung zu verleiten, dass ich in irgendeiner Weise an abscheulichen Taten beteiligt war, wie sie von Kinderräubern begangen wurden.“

Neben den Vorwürfen gegen Schneider Ruhe am Set enthüllte Drake Bell als eines der mutmaßlichen Opfer seines ehemaligen Dialogtrainers Brian Peck, der 2004 wegen unzüchtigen Verhaltens gegenüber einer Minderjährigen verurteilt wurde. Auch der Produktionsassistent Jason Michael Handy und der Animator Ezel Channel wurden als verurteilte Sexualstraftäter identifiziert.