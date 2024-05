Chris Pines Nachbar in Hollywood Hills hat behauptet, der Schauspieler sei auf dem falschen Weg. Wie TMZ berichtet, sind Pine und die Musikanwältin Helen Yu in einen Rechtsstreit um seine Ficusbäume verwickelt, die ihrer Meinung nach zur Zerstörung ihres Eigentums führen.

Laut TMZ behauptete Yu in juristischen Dokumenten, dass Pine mehr als ein Dutzend Ficusbäume gepflanzt habe. Kiefernbäume sind angeblich so weit in Yus Grundstück eingedrungen, dass Beton herausgerissen und das Fundament ihres Hauses beschädigt wurde.

Es ist erwähnenswert, dass Ficus benjamina für ihre potenziell zerstörerischen Wurzeln berüchtigt sind. In einem Bericht aus dem Jahr 1993 schrieb der United States Forest Service, dass die Wurzeln des Baumes „schnell wachsen“ und dazu neigen, „in Gärten einzudringen, unter Gehwegen, Terrassen und Einfahrten zu wachsen und diese anzuheben“.

Yu reichte ursprünglich 2022 eine Klage gegen Pine ein, doch die beiden Parteien gingen schnell zu einer Mediation über. Der Konflikt eskalierte jedoch, als Pine behauptete, dass Yus Zaun in sein Grundstück eindrang.

Während Yu ursprünglich eine Abfindung in Höhe von 267.000 US-Dollar beantragte und behauptete, sie sei bereit, ihm 75.000 US-Dollar als Gegenleistung zu zahlen, verlangt die Anwältin nun insgesamt mehr als 500.000 US-Dollar. Darin enthalten sind 346.000 US-Dollar zur Deckung der Reparaturkosten und 225.000 US-Dollar Schadensersatz für emotionale Belastungen.

Pine spielte kürzlich in dem animierten Disney-Musical mit Wunsch und bereitet sich auf die Veröffentlichung seines Regiedebüts vor, Poolmannsoll am 10. Mai in die Kinos kommen.