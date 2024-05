Apple TV+ hat den ersten Teaser-Trailer zur kommenden Serie veröffentlicht Vermutlich unschuldigmit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle und ausführender Produzent ist JJ Abrams.

Premiere am 12. Juni, Vermutlich unschuldig ist eine achtteilige limitierte Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Scott Turow basiert (der auch die Grundlage für den Film von 1990 bildete). Vermutlich unschuldig, mit Harrison Ford). Gyllenhaal wird Rusty Sabich spielen, einen zum Verdächtigen gewordenen Staatsanwalt, dessen außereheliches Liebesinteresse ermordet wurde.

Sabich von Gyllenhaal eröffnet den Trailer mit den Worten: „Liebe ist nicht das, was die Leute sagen“, bevor er enthüllt, dass seine Anziehungskraft auf die Mitanklägerin Carolyn „etwas in mir geweckt hat“. Dann spielt spannungsgeladene Musik über Sex- und Spannungsszenen und steigert sich zu einer direkten Aufnahme von Gyllenhaals gequältem Gesicht, als er gefragt wird, ob er „sich darüber im Klaren ist, dass Carolyn ermordet wurde“ und keine Antwort findet. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Die ersten beiden Folgen von Vermutlich unschuldig erscheint am 12. Juni über Apple TV+. Danach erscheint wöchentlich mittwochs eine neue Folge. Das Finale wird am 24. Juli ausgestrahlt. Neue Abonnenten von Apple TV+ können sich hier für eine siebentägige kostenlose Testversion anmelden.

Zur Besetzung der Show gehören neben Gyllenhaal auch Ruth Negga, Bill Camp, OT Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard und Kingston Rumi Southwick. Die Show stammt von Bad Robot Productions und David E. Kelley Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television, wobei Gyllenhaal, Abrams, Turow und andere als ausführende Produzenten fungieren.

Unterdessen spielte Gyllenhaal kürzlich in der Neuverfilmung von Straßenhausund steht Berichten zufolge auf der Shortlist der Wunschschauspieler für die zweite Staffel der Netflix-Serie Rindfleisch.

Was Abrams betrifft, so arbeitet er derzeit an einer „emotionalen, bodenständigen und düsteren“ Verfilmung von Hot Wheels.