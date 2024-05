Daniel Radcliffe hat während der Diskussion seine neuesten Worte der Unterstützung für die Trans-Community ausgesprochen Harry Potter Die Geschichte der Anti-Trans-Kommentare der Autorin JK Rowling in einem neuen Interview mit Der Atlantik.

„Offensichtlich Harry Potter Ohne sie wäre es nicht passiert, also wäre ohne diese Person wahrscheinlich nichts in meinem Leben so passiert, wie es ist“, sagte Radcliffe Der Atlantik. „Aber das bedeutet nicht, dass Sie die Dinge, an die Sie wirklich glauben, Ihr ganzes Leben lang jemand anderem schulden.“

Rowlings Fokus auf Trans-Menschen – insbesondere Trans-Frauen – ist eine gut dokumentierte Saga, in der der Autor häufig unaufgefordert Kommentare zur Trans-Gesetzgebung und dem damit verbundenen Dialog abgibt. Letzten Monat, Rowling antwortete einem Fan fragte, ob sie Radcliffe und seiner ehemaligen Co-Star Emma Watson jemals „verzeihen“ würde, dass sie sich gegen ihre Ansichten ausgesprochen hatten, indem sie sagten, sie könnten sich „ihre Entschuldigung sparen“.

Sie postet weiterhin regelmäßig ausführliche Verteidigungen ihrer Überzeugungen mit ihre neueste Lektüre„Ich glaube nicht, dass Operationen und geschlechtsübergreifende Hormone einen Menschen buchstäblich in das andere Geschlecht verwandeln, und ich glaube auch nicht an die Idee, dass jeder von uns eine nebulöse ‚Geschlechtsidentität‘ hat, die zu unserem geschlechtlichen Körper passen kann oder auch nicht.“ ”

Im Jahr 2023 behauptete Rowling sogar, sie sei bereit, wegen ihrer transphoben Ansichten ins Gefängnis zu gehen.

„Letztendlich macht es mich wirklich traurig, weil ich auf die Person schaue, die ich getroffen habe, auf die Zeiten, in denen wir uns trafen, auf die Bücher, die sie geschrieben hat, und auf die Welt, die sie geschaffen hat, und all das berührt mich zutiefst “, sagte Radcliffe Der Atlantik.

Radcliffe wehrte sich erstmals im Jahr 2020 gegen Rowlings transphobe Überzeugungen, indem er eine Notiz verfasste, die über die LGBTQ-Non-Profit-Organisation Trevor Project veröffentlicht wurde. „Während Jo zweifellos für den Verlauf meines Lebens verantwortlich ist, fühle ich mich als jemand, der die Ehre hatte, mit dem Trevor-Projekt im letzten Jahrzehnt zusammenzuarbeiten und weiterhin dazu beizutragen, und als Mensch gezwungen, etwas zu sagen: “ er schrieb. „Transgender-Frauen sind Frauen.“

Sprechen mit Der Atlantik, dachte er über diesen Moment nach und sagte: „Ich habe 12 Jahre lang mit dem Trevor-Projekt zusammengearbeitet und es wäre mir, ich weiß nicht, eine große Feigheit vorgekommen, nichts zu sagen.“ Ich wollte versuchen, Menschen zu helfen, die von den Kommentaren negativ beeinflusst wurden, und ihnen sagen, dass es, wenn das Jos Ansichten sind, nicht die Ansichten aller sind, die mit dem in Verbindung stehen Töpfer Franchise.“

Im Jahr 2022, als Rowlings Kommentare weiterhin leidenschaftlich und häufig waren, bestätigte Radcliffe, dass „nicht jeder in der Harry Potter Franchise“ folgt ihrer Denkweise. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rupert Grint, der in der Reihe Ron Weasley spielte, seinen Co-Stars gefolgt und gesagt: „Ich stehe fest hinter der Trans-Community.“

Mittlerweile hat Radcliffe für seine Arbeit in der Broadway-Wiederaufnahme von Stephen Sondheims begeisterte Kritiken – und seine erste Tony-Nominierung – erhalten Fröhlich rollen wir dahinin dem er neben Jonathan Groff und Lindsay Mendez die Hauptrolle spielt.