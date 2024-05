Um nicht von Jerry Seinfeld übertroffen zu werden, hat John Cleese (wieder einmal) seine eigenen Aussagen gegen politische Korrektheit und „das Buchstäbliche“ gemacht. Interessanterweise kommen die Kommentare als Monty Python Der Comic verneigt sich scheinbar vor „dem wörtlichen Denken“, da er erklärt hat, dass sein bevorstehendes Werk ansteht Fawlty Towers Bühnenspiel wird keine rassistischen Beleidigungen enthalten, wie von berichtet Vielfalt.

Die kommende Adaption von „London West End“. Fawlty Towers Im Mittelpunkt stehen drei Originalfolgen der Sitcom aus den 70er-Jahren: „Der Hotelinspektor“, „Kommunikationsprobleme“ und „Die Deutschen“. In letzterem wurde sowohl das N-Wort als auch eine abwertende Bezeichnung für Inder verwendet. Cleese, der als Autor an der Serie beteiligt war und die Adaption leitete, sagte, er habe die Szenen aus dem Stück herausgeschnitten, obwohl er darüber nicht allzu erfreut zu sein scheint.

Rede beim Start von Fawlty Towers – Das StückCleese sagte: „Diese Szenen, in denen der Major ein paar Wörter benutzte, die man jetzt nicht mehr verwenden kann, rassistische Beleidigungen, unter die sie fallen würden, die haben wir entfernt.“

„Bei Komödien gibt es immer das Problem, dass man es mit wörtlichen Gedanken zu tun hat“, fuhr er fort. „Wenn man Comedy macht, hat man es mit Leuten zu tun, die wörtlich denken, und die wörtlich denkenden Menschen verstehen Ironie nicht. Und das heißt, wenn man sie ernst nimmt, wird man viel Komik los. Denn wörtlich denkende Menschen verstehen Metaphern, Ironie oder komische Übertreibungen nicht. Menschen, die nicht wörtlich denken, können erkennen, dass es je nach Kontext unterschiedliche Interpretationen gibt.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass „The Germans“ unter Beschuss gerät, und es ist auch nicht das erste Mal, dass Cleese den Inhalt der Episode verteidigt. Im Jahr 2020 entfernte UKTV die Folge aufgrund der rassenfeindlichen Sprache, ein Schritt, den Cleese scharf kritisierte.

„Wenn Sie jemandem Unsinn in den Mund legen, über den Sie sich lustig machen wollen, verbreiten Sie nicht seine Ansichten, sondern machen sich über ihn lustig“, sagte er damals. „Bei dem Großen handelte es sich um ein altes Fossil, das Jahrzehnte zuvor übriggeblieben war. Wir haben seine Ansichten nicht unterstützt, wir haben uns über sie lustig gemacht. Wenn sie das nicht sehen können, wenn die Leute zu dumm sind, das zu sehen, was soll man dann sagen?“

In den letzten Jahren hat Cleese mehrere Aussagen zu einer seiner Meinung nach „katastrophalen“ Comedy-Kultur gemacht. Im Jahr 2020 verteidigte er JK Rowlings transphobe Tiraden und fügte hinzu: „Ich fürchte, ich interessiere mich nicht so sehr für Transsexuelle.“

Im darauffolgenden Jahr gab Cleese bekannt, dass er für den britischen Sender Channel 4 eine Show über die Abbruchkultur entwickeln werde, obwohl Deadline letzten Monat berichtete, John Cleese: Storniere mich scheint selbst abgesagt worden zu sein. Als Reaktion darauf, dass die Universität Cambridge Andrew Graham-Dixon auf die schwarze Liste gesetzt hatte, nachdem er eine Rede gehalten hatte, in der er sich als Adolf Hitler ausgab, kritisierte er die „Woke-Regeln“.

Kürzlich war Cleese Hauptredner beim von Fox News unterstützten FreedomFest, wo er (Sie haben es erraten) über Abbruchkultur und Wachheit sprach.

Vorschauen für Fawlty Towers – Das Stück Der Auftakt findet am 4. Mai im Londoner Apollo Theatre statt. Zusätzlich zur Bühnenadaption hat Cleese angekündigt, dass er das Drehbuch schreiben und in einem Film mitspielen wird Fawlty Towers Revival-Serie in Zusammenarbeit mit seiner Tochter Camilla.