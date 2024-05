Wenn Sie nach Worten suchen, um die Leistung von Jeff Daniels im neuen Netflix-Drama zu beschreiben Ein Mann in Vollendung, „groß“ wäre vielleicht naheliegend. „Sogar der Südstaatenakzent ist überlebensgroß“, erzählt er Folge. „Der Akzent ist so stark. Also erhielt ich im Grunde die Erlaubnis, groß rauszukommen und mit ihm den ganzen Weg zu gehen. Regina King und Tommy Schlamme, die Regisseure, haben das gefördert.“

King und Schlamme teilen sich die Regie bei der limitierten Serie, die auf dem Buch der Literaturikone Tom Wolfe basiert und von David E. Kelley adaptiert wurde, während Daniels Charlie Croker spielt, einen Wirtschaftsmagnaten aus Atlanta. Charlies unerwarteter Bankrott macht ihn zur Zielscheibe von Feinden, die nur auf ihre Chance gewartet haben, ihn zu Fall zu bringen – Charlie jedoch hat sein Leben und seine Karriere daraus gemacht, weiterzukämpfen.

Dank Wolfes Originalbuch sei es nicht schwer gewesen, in Charlies Kopf einzudringen, erklärt Daniels: „Sein Schreibstil ist so detailliert – die Charakterbeschreibungen sind einfach, ich meine, man macht sich nur Notizen.“ Es hat viel Spaß gemacht, sich diesen Akzent anzueignen, denn Tom Wolfe beschrieb diesen Akzent, den Charlie hatte: „Es gibt Zeiten, in denen er wütend oder frustriert wird und man nicht einmal verstehen kann, was er sagt.“ Tom hat also einen Großteil der Arbeit für mich erledigt.“

Von da an ging es darum, „zu verstehen, dass er überlebensgroß ist, dass er der Star seiner eigenen Show ist und dass jeder, den er trifft, sein Publikum ist.“ Und er geht davon aus, dass sie ihn fast genauso sehr lieben wie er sich selbst. Dass dieser große, aufgedunsene Mann mit männlichem Ego wie ein Pfau herumstolziert, entspricht sicherlich nicht dem heutigen Stand des Landes und der Kultur. Aber es hat großen Spaß gemacht.“

Der Spaß bestand jedoch nicht nur darin, Charlie auf dem Höhepunkt seiner Kräfte zu spielen – Daniels gefiel auch die Idee, dass Charlies Ego „wie ein großer Ballon ist und man dann ein Loch in ihn sticht und er sechs Episoden lang einfach auseinanderfällt“.

Der Schlüssel zu Charlies Untergang sind die Menschen um ihn herum, darunter seine Ex-Frau (Diane Lane) und skrupellose Geschäftsgegner, gespielt von Bill Camp und Tom Pelphrey. „Ich war von einer großartigen Besetzung von Schauspielern umgeben, die auch sahen, was ich tat, und sagten: ‚Okay, springen Sie besser auf diesen Zug‘“, sagt Daniels. Und so haben es alle irgendwie auf die Spitze getrieben, und das hat Spaß gemacht.“

Insbesondere fährt er fort: „Bill Camp und Tom Pelphrey haben bei mir einen großen Erfolg gehabt. Wir haben uns einfach gegenseitig genährt. Wissen Sie, die Hälfte Ihrer Leistung liegt beim anderen Schauspieler. Und wenn Leute wie Bill und Tom es einem zurückgeben, erledigen sie die halbe Arbeit für Sie. Es geht also darum, sich an sie anzuschließen und dann alles vor der Kamera geschehen zu lassen.“

Während Daniels seine Karriere mit der Hauptrolle in bemerkenswerten Filmen wie begann Bedingungen der Zärtlichkeit Und Dumm und Dümmer, in den letzten 10 Jahren hat er sich mehr auf TV-Projekte konzentriert. Das liegt, sagt er, daran, dass „ich nach guten Texten gesucht habe – weil Aaron Sorkin schreibt Der NewsroomScott Frank schreibt GottlosDanny Derman, Adam Rapp schreiben Der drohende Turmund dann David E. Kelley … Die Streamer, dorthin gingen die Autoren, und den Autoren wurde die freie Hand gelassen, weiter zu gehen und mehr zu tun.“

Der größte Unterschied besteht für Daniels darin, dass „im Fernsehen aus Zeitgründen man bei Take eins oder Take zwei drankommen muss.“ Sie haben keine 10 Takes, um sich aufzuwärmen und Ihren Text zu lernen. Irgendwie muss man es beim ersten Take hinkriegen, was mir Spaß macht. Und wenn man wie ich mit Clint Eastwood zusammengearbeitet hat, dreht er nur eine Einstellung. Also verstand ich, was das bedeutete.“

Daniels fügt hinzu: „Die Filme sind großartig und wunderbar, und ich habe viele davon gemacht. Aber das ist kein Netzwerkfernsehen, bei dem man eingeschränkt ist, also hat es mir sehr gut gefallen. Und wenn man in unserem Fall einen Roman dreht, hat man im wahrsten Sinne des Wortes mehr zu tun und die Autoren können mehr schreiben. Ich habe es geliebt, bei den Streamern und auf Netflix zu sein, und ich denke, es war ein großer Segen für meine Karriere. Um ehrlich zu sein, hat es mich im Geschäft gehalten.“

Ein Mann in Vollendung wird jetzt auf Netflix gestreamt.