Kristen Stewart kehrt mit ihrem nächsten Projekt zu Vampirfilmen zurück: Fleisch der Götterberichtet Vielfalt.

Der Thriller mit Oscar Isaac in der Hauptrolle stammt von Regisseur Panos Cosmatos, dessen ultragewalttätiger Film Mandy war einer der besten Filme, die 2018 veröffentlicht wurden. Das Drehbuch wurde von Andrew Kevin Walker geschrieben, der vor allem für seine Arbeit an bekannt ist Se7en und in jüngerer Zeit David Finchers Der Mörder. Adam McKay gehört zu den Produzenten.

Laut der offiziellen Logline: Fleisch der Götter folgt dem Ehepaar Raoul (Isaac) und Alex (Stewart), das „jeden Abend von seiner luxuriösen Wolkenkratzerwohnung herabsteigt und sich in die elektrisierende Nachtwelt des L.A. der 80er Jahre begibt.“ Als sich ihre Wege mit der mysteriösen und rätselhaften Frau Nameless und ihrer hartnäckigen Bande kreuzen, werden Raoul und Alex in eine glamouröse, surrealistische Welt voller Hedonismus, Nervenkitzel und Gewalt verführt.“

In einer Erklärung fügte Cosmatos hinzu, dass sich der Film „im Grenzbereich zwischen Fantasie und Albtraum bewegt“. Sowohl treibend als auch hypnotisch, Fleisch wird Sie auf eine Hot-Rod-Vergnügungsfahrt tief in das glitzernde Herz der Hölle mitnehmen.“

McKay fügte hinzu: „Dieser Regisseur, dieser Autor, diese unglaublichen Schauspieler, Vampire, erstklassiger 80er-Jahre-Punk, Stil und Attitüde … das ist der Film, den wir Ihnen heute präsentieren.“ Wir denken, es ist äußerst kommerziell und äußerst kunstvoll. Unser Ziel ist es, einen Film zu machen, der Popkultur, Mode, Musik und Film durchdringt.“

Bisher hat Stewart zwei Filme ausgezeichnet, die dieses Jahr veröffentlicht wurden: Liebe liegt blutend Und Lieb mich. Sie spielt auch in der Komödie mit Sacramento neben Michael Cera soll nächsten Monat beim Tribeca Film Festival Premiere haben.

Unterdessen hat Isaac kürzlich seine Stimme für Spider-Man 2099 geäußert Spider-Man: Across the Spider-Verse und dreht derzeit für Guillermo Del Toros Netflix Frankenstein Anpassung.