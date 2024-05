Mötley Crüe hat kürzlich „Dogs of War“ vorgestellt, ihren ersten neuen Song seit fünf Jahren, nachdem sie einen Plattenvertrag mit Big Machine unterzeichnet hatten.

Vor fast einem Jahrzehnt schien es, als ob Mötley Crüe als Band am Ende wäre, nachdem sie Ende 2015 eine Abschiedstournee abgeschlossen hatten. Allerdings das Netflix-Biopic von 2019 Der Dreck belebte den erfahrenen Rock-Act neu und traf sich zu einer ausgedehnten Co-Headliner-Tour mit Def Leppard, die schließlich im Jahr 2022 begann.

Mit dem neuen Gitarristen John 5 in der Besetzung bringen die Rocklegenden wieder neue Musik auf den Markt, beginnend mit dem bereits erwähnten „Dogs of War“ und dem dazugehörigen auffälligen CGI-generierten Musikvideo.

Mötley Crüe werden dieses Jahr voraussichtlich auch eine Reihe von Headliner- und Festivalshows spielen. Die Band wird ihr Programm für 2024 mit einem zweitägigen Auftritt in Atlantic City am 3. und 4. Mai eröffnen, gefolgt von einer scheinbar geheimen Clubshow in New York City am 6. Mai und einem Festivalauftritt im Welcome to Rockville im Mai 9. Von Juni bis Oktober folgen weitere Shows, darunter Festivalauftritte bei Louder Than Life und Aftershock.

Schwere Konsequenz Wir hatten ein paar Minuten Zeit, um mit allen vier Mitgliedern der Crüe über den neuen Song, den Einstieg von John 5, die Zusammenarbeit mit Produzent Bob Rock und ihre Langlebigkeit als Band zu sprechen. Lesen Sie unten unser Interview und holen Sie sich Tickets für die kommenden Shows der Band über Ticketmaster oder StubHub.

Was hat Sie zu diesem Zeitpunkt Ihrer erfolgreichen Karriere dazu bewogen, bei Big Machine Records zu unterschreiben?

Nikki Sixx: Wir hatten kein Label, aber wir haben die Songs erstellt, ohne wirklich über das Veröffentlichungsdatum oder ähnliches nachzudenken. Und wir kennen (Big Machine-Gründer) Scott (Borchetta) seit Jahren. Toller Typ, tolles Label. Und es schien einfach eine natürliche Ergänzung zu sein. Wir sind also ziemlich begeistert darüber.