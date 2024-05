Im Steely-Dan-Klassiker „Dirty Work“ dreht sich alles um toxische Beziehungen und daher passt er wie ein guter Wein zur dritten Staffel von „Max's“. Hacksdank eines neuen Covers von King Princess Folge feiert exklusiv Premiere.

Die Interpretation von „Dirty Work“ des Popmusikers erscheint am Ende der zweiten Staffel der dritten Staffel, „Better Late“, und entstand aus der Freundschaft von King Princess mit Serienstar Hannah Einbinder. In einer Erklärung verriet König Prinzessin: „Hacks ist urkomisch und meine gute Freundin Hannah Einbinder auch. Sie bat mich, „Dirty Work“ zu singen, und das war eine Selbstverständlichkeit. Jeder sollte sich diese Show ansehen, sie ist unheimlich ikonisch.“

Hören Sie sich unten das King Princess-Cover von „Dirty Work“ an.

In der neuen Staffel von Hacks, Comedy-Ikone Deborah Vance (Jean Smart) ist nach ihrem triumphalen Stand-up-Special vor einem Jahr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, während Ava (Einbinder), die Vertraute, die Deborah gefeuert hat, ihren eigenen Weg geht. Die von Paul W. Downs, Lucia Aniello und Jen Statsky kreierte Serie ist seit ihrer Premiere im Jahr 2021 ein Kritiker- und Preisfavorit und konnte in den ersten beiden Staffeln 32 Emmy-Nominierungen und sechs Siege verbuchen.

Als nächstes wird King Princess in der zweiten Staffel von „King Princess“ ihr Schauspieldebüt geben Neun perfekte Fremde (ebenfalls mit Nicole Kidman, Christine Baranski, Dolly De Leon, Murray Bartlett und Annie Murphy) während der Arbeit an ihrem dritten Studioalbum. Schauen Sie sich unser Interview mit der Künstlerin über ihre neueste LP an, Halt durch, Baby.

Hacks Staffel 3 startet am 2. Mai auf Max mit zwei neuen Episoden. Der Rest der Saison findet an den folgenden Donnerstagen statt. Sehen Sie sich den Trailer hier noch einmal an.