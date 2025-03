Tage nachdem mexikanische Beamte vorgeschlagen hatten, dass Fyre Festival 2 „eine Veranstaltung, die es nicht gibt“ ist, hat der ehemalige Fußballstar-Rapper Antonio Brown bekannt gegeben, dass er angeblich zu den auftretenden Handlungen gehören wird.

In einem von TMZ Sports veröffentlichten Video erzählt Brown der Kamera: „Dies ist AB und ich werde am 30. Mai am Fyre Fest zwei in Mexiko auftreten. Sei da oder quadratisch. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Scheiße anziehen. “

Bisher ist Brown der erste Künstler, der „bestätigt“ wurde, das das Festival spielte, das ursprünglich für April 2025 geplant war, aber kürzlich auf den 30. Mai bis 2. Juni zurückgeschoben wurde.

In einem kürzlichen Interview sagte der Direktor für Tourismus bei Isla Mujeres (die mexikanische Insel, die angeblich das Festival veranstaltet): „Wir haben keine Kenntnis dieser Veranstaltung oder nicht mit einer Person oder einem Unternehmen in Kontakt.“ Er schlug weiterhin vor, dass es überall „rote Fahnen“ gibt, einschließlich der Koordinaten des Festivals auf seiner Website, die nur zum Ozean zwischen Cancún und Isla Mujeres führen.

Aber der Organisator Billy McFarland, der 2017 das berüchtigte originale Fyre-Festival organisierte und anschließend wegen Betrugs zu Gefängnissen verurteilt wurde, hat den Festivalbesuchern versichert, dass „Fyre Festival 2 echt“ ist und „bei Nachts“ und „intime Strandseiten bei Nacht“ -Edlagen anbieten wird.

Jenseits von Brown sind derzeit keine Informationen über die Aufstellung bekannt. TMZ berichtete jedoch, dass „Quellen in der Nähe der Operation“ behaupteten, dass „mehrere andere Acts neben Brown Geschäfte angenommen haben, um„ bei der Veranstaltung zu singen “. Darüber hinaus hat „die meisten Talente zugestimmt, Erfahrungen für Festivalbesucher außerhalb der Bühne zu leiten-einschließlich der Aufnahme von Fans auf Walhai-Ausflügen und führenden MMA-Trainingseinheiten“. TMZ schlug vor, dass Brown Festivalbesucher in „Strand -Fußballaktivitäten“ leiten würde.

Brown zog sich im Jahr 2022 von der NFL zurück, nachdem er vom Feld, hemdlos, mitten im Spiel gelaufen war. Seitdem wird er als Rapper unter dem Namen AB debütiert und sein Debütalbum veröffentlicht. Paradigmaim Jahr 2022 mit Executive Production von seinem Freund Kanye West. Bis heute ist seine beliebteste Strecke die Paradigma Schneiden Sie, „Zieh diese Scheiße an.“