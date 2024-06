Wir wissen: Der Vatertag steht vor der Tür und Sie haben noch nicht das perfekte Geschenk für Papa ausgesucht. Keine Sorge! Es ist noch Zeit, etwas zu besorgen, das Ihren Vater glauben lässt, Sie hätten sich die größte Mühe gemacht. Egal, ob Ihr alter Herr mit Technik jung bleibt, sein Gehirn mit Büchern aktiv hält oder ein Musikliebhaber ist, der einfach nur abrocken will, wir haben einen Leitfaden zu den besten Geschenken für Ihren popkulturbesessenen Papa.

Schauen Sie sich unten unseren vollständigen Geschenkeführer zum Vatertag an und sehen Sie sich alle anderen fantastischen Produkte an, die wir im Consequence Shop für Ihren Vater (oder, seien wir ehrlich, für Sie selbst) haben.

Vatertagsgeschenke für Popkultur-Fans

Promi-Spirituosen (15,99 $ – 371,79 $):

Stoßen Sie mit einer Auswahl hochkarätiger Spirituosen auf die Väter an, die gerne Promi-Flair schnuppern. Diese Spirituosen sind jetzt im Consequence Shop erhältlich. Da wäre zum Beispiel der KISS Black Diamond Rum, eine kräftige und gehaltvolle Alternative, die so legendär ist wie die Band selbst, oder Def Leppards Animal Dry Gin, ein klassischer, kräftiger London Dry Gin mit kräftigen Wacholder- und Zitronennoten. Papa mag es lieber etwas metallischer? Probieren Sie den von Metallica inspirierten Rye the Lightning Whiskey. Oder werden Sie zum Rockgott und holen Sie sich das Masters of Rock Gift Spirit Box Set, das alle oben genannten Spirituosen und zusätzlich den Slipknot No. 9 Whiskey enthält.

Papa ist ein bisschen verrückter? Dann hol ihm eine von Cardi Bs Whipshots-Schlagsahne mit Wodka, eine dekadente Variante seiner Lieblingsdesserts mit Vanille-, Karamell- und Limettengeschmack. Papa ist ein bisschen entspannter? Dann öffne ein 311 Come Original IPA von der El Segundo Brewing Company.

Jedes dieser von Prominenten empfohlenen Getränke bietet eine einzigartige Mischung aus Starpower und Premiumqualität und ist damit ein herausragendes Geschenk für Väter, die ein gut zubereitetes Getränk mit einem Hauch von Popkultur zu schätzen wissen. Feiern Sie diesen Vatertag, indem Sie eine Flasche (oder zwei) dieser eklektischen Mischung aus Promi-Spirituosen verschenken, die jetzt im Consequence Shop erhältlich ist und von CraftShack Liquor Store geliefert wird.