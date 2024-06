Die erste Hälfte des Jahres liegt nun hinter uns und die größte Erkenntnis aus den besten TV-Shows des Jahres 2024 ist, wie viele von ihnen eine Überraschung waren. Sicher, einige der Shows, von denen wir erwartet hatten, dass sie herausragend sein würden – wie eine der hellsten Lichter des Netzwerkfernsehens oder die letzte Staffel einer seit langem beliebten Lieblingsserie – haben uns nicht enttäuscht. Aber zwei unserer fünf besten Shows des Jahres waren im vergangenen Januar noch nicht einmal auf unserem Radar und bescherten uns dennoch einige der fesselndsten Momente des Jahres auf dem Bildschirm.

Das ist, um es klar zu sagen, eine gute Sache, denn es zeigt, wie eindringlich eine großartige Show sein kann, insbesondere eine, die wir in der Intimität unserer eigenen vier Wände erleben. Diese Art der Verbindung kann das Fernsehen besser als jedes andere Medium, sei es, um das Publikum in eine völlig andere Zeit und an einen anderen Ort zu versetzen, eine Seite des Zweiten Weltkriegs auf ganz neue Weise zu beleuchten oder unsere Annahmen über die Person, die wir auf der Straße oder in einem örtlichen Pub sehen, in Frage zu stellen.

Nachfolgend finden Sie FolgeDie 15 besten Serien des Jahres 2024, von denen einige als Miniserien endeten, andere irgendwann in irgendeiner Form zurückkehren werden. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie unsere Zeit wert sind.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

Anmerkung der Redaktion: Schauen Sie noch einmal vorbei, um unseren gesamten Halbjahresbericht 2024 zu lesen, einschließlich unserer Liste der 100 besten Songs bisher..

15. Echo

Erstellt von: Marion Dayre

Gießen: Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Charlie Cox, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning, Graham Greene, Vincent D'Onofrio

Netzwerk/Plattform: Disney+

Diese Miniserie endete vielleicht nicht so stark, wie sie begann, aber es gab viel zu bewundern, zu schätzen und einfach nur spannend an diesem neuen MCU-Eintrag: Wenn nichts anderes, hat uns diese Schlägerei in Episode 1 zwischen Maya Lopez, einer Gruppe von Schlägern und einem Punk namens Matt Murdock begeistert. Mit einem Protagonisten wie keinem anderen im Marvel-Universum und einer Besetzung aus größtenteils einheimischen Schauspielern (darunter der herausragende Devery Jacobs und die Ikonen Tantoo Cardinal, Zahn McClarnon und Graham Greene) Echo bot jede Menge Action und eine neue Wendung im Superheldendrama (und eine neue Wendung in diesem Genre zu finden, ist heutzutage eine ziemlich beeindruckende Leistung). — LS Miller

14. Meister der Lüfte

Ausführende Produzenten: Tom Hanks, Steven Spielberg, Gary Goetzman

Gießen: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Barry Keoghan, Nate Mann, Rafferty Law, Nikolai Kinski, Stephen Campbell Moore, Sawyer Spielberg, Isabel May

Netzwerk/Plattform: Apple TV+

Das Wichtigste, was man über Apple TV+s aufwändige Fortsetzung von Tom Hanks und Steven Spielbergs epischer Chronik des Zweiten Weltkriegs wissen muss, ist, dass die zweite Hälfte der Staffel fesselnder ist als die erste. Während die ersten Episoden einen soliden Job machen, die groß Ensemblebesetzung und die erschütternde Natur eines Bomberpiloten, dann gibt es in der zweiten Hälfte eine Überlebensgeschichte in einem Kriegsgefangenenlager, in der ein Offizier (Anthony Boyle) mit einem britischen Offizier (Bel Powley) aneinandergerät, der vielleicht ein Spion ist, und Doctor Who Star Ncuti Gatwa spricht tatsächlich Dialogzeilen. Es ist selten, eine Show zu sehen, die so aufgebaut ist, fast eine beeindruckende Leistung wie diese Luftsequenzen. — LS Miller

13. In dem Wissen

Erstellt von: Brandon Gardner, Mike Judge, Zach Woods

Gießen: J. Smith-Cameron, Charlie Bushnell, Zach Woods, Mike Judge, Caitlin Reilly, Carl Tart

Netzwerk/Plattform: Pfau

Mike Judge ist zurück mit dem äußerst Mike Judgian In dem Wisseneine Show, die das Absurde im Alltäglichen findet, sich in ihrer übertriebenen Satire sonnt und mit schockierend umwerfenden Stop-Motion-Animationen aufwartet. Judge und seine Kollegen folgen der exzentrischen Crew eines NPR-Senders und nehmen ihre eigene Zielgruppe ins Visier – weichherzige, egozentrische, New-Yorker-„Intellektuelle“ lesen. Während die Cameos der Prominenten manchmal eher wie Füllmaterial wirken als wie lustige Einlagen oder Stoff für die Entwicklung der Handlung, In dem Wissen bietet immer noch eine unglaublich unterhaltsame und beeindruckend gemachte Fahrt. — Jonah Krüger