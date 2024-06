Willkommen zurück bei Origins, unserer wiederkehrenden Serie, die Künstlern die Möglichkeit gibt, alles zu analysieren, was in ihre neueste Veröffentlichung eingeflossen ist. Heute befasst sich das Art-Pop-Duo Faux Real mit den Themen hinter dem Song und dem Video zu „Walking Away from My Demons“.

Faux Real haben kein Problem damit, sich auf Überlieferungen zu stützen. Die beiden französisch-amerikanischen Brüder haben ihr Synthpop-Projekt Faux Real zu einem großen, übergreifenden Universum mit eigener Terminologie, Geschichte und surrealer Ästhetik gemacht. Jetzt, mit ihrem Debütalbum, Faux überhauptdas am 11. Oktober erscheint, zeigt, dass das Duo offensichtlich Spaß am Erschaffen einer Welt hat.

„Walking Away from My Demons“ ist das neueste Werk und zugleich futuristisch und nostalgisch. Die hochsynkopierten Drum Machines unter den Arndt-Brüdern erzeugen genug Schwung, damit sie in einen Falsett-lastigen Refrain ausbrechen können, bei dem der Groove wechselt und die Stimmung kraftvoll wird.

Der stark konzeptuelle, absurde Ton wird auch im Video „Walking Away from My Demons“ beibehalten. Faux Real sind darin Engel in einem konkreten „Himmel“ in Los Angeles, während ihre Dämonen-Gegenstücke auf Heelys sie verspotten. Das Video ist stark choreografiert, selektiv gefilmt und genau das, was Faux Real am besten können.

„Wir haben die erste Version dieses Songs vor einigen Jahren geschrieben und sofort damit begonnen, ihn als Teil unserer Live-Show zu spielen. Er wurde zum Publikumsliebling und die Fans haben uns seitdem gedrängt, ihn offiziell zu veröffentlichen“, erzählen Faux Real. Folge„Wir sind jetzt (mindestens) bei der 26. Version des Songs und können stolz sagen, dass er jetzt vielleicht fertig ist!!!“

Schauen Sie sich unten das neue Musikvideo zu „Walking Away from My Demons“ an und lesen Sie weiter, um mehr über die Ursprünge von Faux Real zu erfahren.