Freundlichkeit und Manieren sind wieder da, dank Paddington, dem beliebtesten kleinen britischen Bären. Im neuen Trailer zum dritten Teil der Franchise mit dem Titel Paddington in Peruunser Titelbär plant, mit seiner Familie, den Browns, nach Südamerika zurückzukehren, um seine Tante Lucy in Lima zu besuchen, aber eine unerwartete Entwicklung schickt sie stattdessen in den Dschungel. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Während Ben Whishaw Paddington weiterhin zum Leben erweckt, übernimmt Emily Mortimer die Rolle von Mrs. Brown von Sally Hawkins. Außerdem gibt der Trailer einen ersten Blick auf Olivia Colman und Antonio Banderas, beides Neuzugänge in der Serie. Regisseur Paul King kehrt nach den ersten beiden Filmen nicht ans Ruder zurück, blieb aber als Storyline-Autor an Bord.

Paddington in Peru wird am 8. November 2024 in Großbritannien erstmals uraufgeführt, bevor er am 17. Januar 2025 in die amerikanischen Kinos kommt.