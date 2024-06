Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Jeff Daniels spricht mit Kyle Meredith über seine musikalische Seite und seine Rollen in Amerikanischer Rost, Ein Mann in voller Länge, Und Pressemitteilung. Hören Sie sich das Interview oben an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Daniels, der nicht nur ein versierter Schauspieler, sondern auch ein talentierter Musiker ist, erläutert seine einzigartige Herangehensweise an das Songwriting und taucht in Lieder ein, die Themen behandeln wie „Was wäre, wenn Jesus ein Kiffer wäre?“ Dann erwähnt der Künstler, dass er sich von einer großen Bandbreite von Persönlichkeiten inspirieren ließ, darunter John Prine, Jim Carey, Robin Williams, Jason Isbell und Noah Baumbach.

Der Dumm und Dümmer Star spricht auch über seine Filmografie, von seiner jüngsten Amtszeit in Amerikanischer Rost Und Ein Mann in voller zu den klassischen Charakteren, die er im Laufe seiner Karriere dargestellt hat. Er erklärt, wie Ideen wie das Unerwartete zu akzeptieren und gegen den Typ zu spielen seine Rollenauswahl sowie den Rest seines kreativen Lebens stark beeinflussen.

Hören Sie Jeff Daniels‘ Chat über all das und mehr in der neuen Folge oder sehen Sie ihn sich unten auf YouTube an. Folgen Sie dann Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um über alle neuen Folgen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleiben Sie außerdem über alle unsere Serien auf dem Laufenden, indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.