Gewinnen Sie den Nosferatu-Soundtrack von Robin Carolan auf Vinyl

Robert Eggers‘ aufwändig gemacht Nosferatu ist der gruseligste Film, der dieses Weihnachten Premiere hat. Wenn man bedenkt, wie akribisch daran gearbeitet wird, die Vergangenheit nachzubilden, fühlt sich eine Vinyl-Veröffentlichung des Soundtracks mehr als angemessen an. Hier ist also Ihre Chance, die Veröffentlichung mit zwei Schallplatten zu gewinnen, mit der Partitur von Robin Carolan (der zuvor mit Eggers zusammengearbeitet hat Der Nordmann).

Nosferatu adaptiert die klassische Geschichte von Dracula (durch die Linse des gleichnamigen Films von 1922) für eine Gothic-Romanze, die nicht an Blut und Ratten spart. Lily-Rose Depp spielt die gequälte Ellen, deren Ehemann (Nicholas Hoult) zu einem abgelegenen Schloss in Siebenbürgen reist, wo der mysteriöse Graf Orlok (Bill Skargard) auf ihn wartet. Zur Besetzung gehören außerdem Williem Dafoe als Van-Helsing-Stellvertreter Prof. Albin Eberhart Von Franz, Aaron Taylor-Johnsons Friedrich Harding und Emma Corrin als Anna Harding.

Schauen Sie sich das Ganze an Nosferatu (Original-Filmmusik) Vinyl-Paket – einschließlich eines Nosferatu-Vertragsposters – unten. Nehmen Sie über das Widget weiter vorne teil (oder klicken Sie hier), um Ihre Chance* auf einen Gewinn bis Freitag, 13. Dezember, Mitternacht ET zu sichern. Nosferatu kommt dieses Weihnachten in die Kinos.

Der Gewinner muss seinen Sitz in den USA haben. Für die Teilnahme ist die Anmeldung zum Consequence-Newsletter erforderlich.