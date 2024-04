Ghost haben einen Teaser-Clip für einen kommenden Kinofilm veröffentlicht.

Der 30-sekündige Trailer wurde auf Instagram geteilt und zeigt Papa Emeritus IV auf der Bühne, der sich vermutlich dreht, um sich am Ende einer Aufführung von einem Publikum zu verabschieden. Der Clip wird von schwungvollen Streichern untermalt und verfügt über einen verblüffenden Ein-Frame-Jump-Cut zu Sister Imperator, bevor der Text angezeigt wird: „Coming Soon to Cinemas Worldwide.“

Über den Film wurde kaum etwas anderes verraten, obwohl Ghost-Mastermind Tobias Forge Metal Hammer erzählte, dass Live-Aufnahmen, die während der beiden Shows der Band im September 2023 im Forum in Inglewood, Kalifornien, gedreht wurden, im kommenden Film verwendet würden.

Das Besondere an diesen Shows war, dass es den Zuschauern während des Konzerts nicht gestattet war, Telefone oder andere Geräte zu benutzen. Beim Betreten des Veranstaltungsortes wurden die Telefone verstaut und später nach Ende des Sets an die Konzertbesucher zurückgegeben.

„Seit ich in einer Clubband war, habe ich noch nie erlebt, wie ein Publikum so interagierte wie damals“, sagte Forge. „Es waren die besten Shows, die ich je mit Ghost gemacht habe, nur weil ich diese verdammten Mobiltelefone nicht sehen musste.“

Forge sagte, dass die Band während dieser beiden Konzerte „im Wesentlichen einen Film drehte“ und dabei „Menschen als Statisten“ einsetzte.

„Es wird ein Film mit Konzertelementen“, sagte er. „Vieles von dem, was Sie (auf den beiden Shows in LA) erlebt haben, wird also Teil dieses Projekts sein.“

Als der Interviewer fragte, ob der Film Metallicas Pseudonarrativ-Konzertfilm ähneln würde Durch das NieForge sagte: „In dem Sinne, dass es ein Konzert mit etwas anderem kombiniert.“

„Als ich anfing, das Projekt zusammenzustellen“, fügte Forge hinzu, „dachte ich: ‚Oh mein Gott, ich werde ohnmächtig, weil es so viel zu bedenken gibt‘. Dann hieß es: ‚Nein, nein, denk einfach überhaupt nicht darüber nach.‘“

Bereits im September bot Forge auch ein Update zu Ghosts nächstem Album an und enthüllte, dass er „ein paar Songs“ für den Nachfolger von 2022 in Planung hat Impera.

Bleiben Sie dran Schwere Konsequenz für Updates zu Ghosts kommendem Film und Album. Sehen Sie sich unten den Teaser zum Film an.