(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Zügeln Sie Ihre BegeisterungStaffel 12, Folge 10 „No Lessons Learned…“ – sowie so ziemlich die gesamte Staffel 12.)

Wie mehrere Charaktere den Zuschauern durchgehend in Erinnerung riefen Zügeln Sie Ihre Begeisterung In der 12. Staffel hat Larry David das Finale einer der größten Sitcoms aller Zeiten vermasselt. Seinfeld. Jetzt, fast drei Jahrzehnte später, mit Bordstein Da die Serie offiziell zu Ende geht, ist es Davids zweite Chance: Wird er die Landung durchhalten oder eine weitere Fernsehfolge mit dem Titel „Das schlechteste Serienfinale aller Zeiten“ schreiben, die für Listicles bestimmt ist? Glücklicherweise erreicht „No Lessons Learned“ Ersteres, und zwar in typischer David-Manier, indem es hartnäckig bleibt, keine Schuld zugibt und sich an Davids Entscheidungsfindung von 1998 orientiert.

Scharfsichtige Zuschauer (wie wir) haben das vielleicht schon zu Beginn der Staffel gesehen. Der Rahmen eines Trials war einfach zu perfekt. Dann ist da natürlich noch der Titel von Episode 10, der das oft wiederholte Mantra der Episode beschwört Seinfeld Schreibteam: „Kein Umarmen, kein Lernen.“ Nun, in „No Lessons Learned“ gibt es definitiv keine Umarmungen und schon gar kein Lernen, wie Larry selbst zu Beginn der Folge sehr deutlich macht. „Ich bin 76 Jahre alt und habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Lektion gelernt“, sagt er einem unruhigen Kind mit einem fröhlichen „Ho-ho!“

Also, ja, die Episode folgt lose der Einbildung von Seinfeld Finale. Larry steht vor Gericht, und im Zuge dessen treten zahlreiche Menschen, denen er zuvor Unrecht getan hat, in den Zeugenstand, um gegen seine Figur auszusagen. Bekannte Favoriten wie Mocha Joe, Mr. Takahashi und das inzwischen erwachsene Mädchen aus der legendären Episode „The Doll“ der zweiten Staffel sprechen neben Rückblenden alle von Larrys Kleinlichkeit. Verdammt, sogar der jüngste Gaststar Bruce Springsteen ruft an, um Larry zu sagen, dass er sich selbst ficken kann.

Die Rückrufe und Verweise hören hier aber nicht auf, denn beiläufig werden zahlreiche herausragende Momente erwähnt (der „C*nt-Nachruf“, die Einstellung einer Sexarbeiterin zur Nutzung der Fahrgemeinschaftsspur, das „Hosenzelt“) sowie die Rückkehr von Serienlangläufer (wie der Larry-Stare-Down). Es wird ein bisschen Clip-auffällig, etwas das Seinfeld Das Finale wird oft kritisiert, aber am Rande des Prozesses ist genug los, um den Fan-Service nicht nur schmackhaft, sondern tatsächlich auch für langjährige Fans recht unterhaltsam zu machen.

Mit einer verlängerten Laufzeit von einer Stunde, allesamt BordsteinBekannte Gesichter bekommen die Chance zu glänzen. Leon (JB Smoove) holt Larrys frühere Arbeit nach und ist dringend gefragt Seinfeld eine „Scheißdokumentation“; Jeff (Jeff Carlin) vermasselt sein Jubiläumsgeschenk fürstlich; Susie (Susie Essman) bekommt einige gute, mit Obszönitäten behaftete Tiraden zu hören; und der verstorbene Richard Lewis hat dank Larry eine weitere Beziehung (mit Gaststar Allison Janney!) ruiniert.