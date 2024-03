Die Tonhöhe: Zwei Jahre nach den Ereignissen von Ghostbusters: Leben nach dem Tod, Egon Spenglers Tochter Callie (Carrie Coon), Callies Kinder Trevor und Phoebe (Finn Wolfhard, Mckenna Grace) und Callies Freund Gary (Paul Rudd) sind alle in das legendäre New Yorker Feuerwehrhaus gezogen, um ganztägig die Verantwortung für Ghostbusting zu übernehmen . (Denn ja, es gibt ihnen ein gutes Gefühl.)

Unglücklicherweise für die 15-jährige Phoebe hat der Bürgermeister der Stadt (William Atherton, nur einer der vielen „besonderen Auftritte“ im Film) ein Problem damit, dass eine Minderjährige mit einem Photonenrucksack durch die Stadt rennt, und sie wird auf die Bank gesetzt. Das hält sie jedoch nicht davon ab, aus der Ferne in die gruselige Handlung verwickelt zu werden, in der ein uraltes Übel erwacht – nein, nicht wie beim letzten, das ist ein anders uraltes Übel. Das merkt man, denn dieses Mal friert New York City buchstäblich zu und es wird zwei Generationen von Ghostbusters brauchen, um den Tag zu retten.

Wir kamen, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch! Während Jason Reitman nicht als Regisseur fungierte, war der Sohn von Ivan Reitman Co-Autor dieser Fortsetzung Geisterjäger Saga, die am stärksten ist, wenn sie Wege findet, die überlebende Originalbesetzung (Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Bill Murray und sogar Annie Potts erhalten eine beträchtliche Menge an Leinwandzeit) mit den Neulingen zu verbinden.

In einigen der gespenstischeren Sequenzen herrscht ein lebendiges, authentisches Gefühl, wie Regisseur Gil Kenan einfügt viel der 80er Jahre Geisterjäger DNA in Gefrorenes Imperium, vom starken Einsatz praktischer Effekte über die oben erwähnten Auftritte der Besetzung bis hin zum New Yorker Setting und dem Soundtrack, der sich stark an Titeln orientiert, die an Elmer Bernsteins Partitur für das Original von 1984 erinnern. (Der Komponist Dario Marianelli spart hier nicht mit der Unbeschwertheit.)

Am wichtigsten ist, dass Kenan nicht nur ein paar solide komödiantische Momente liefert, sondern nebenbei auch ein paar authentische Schreckensmomente – das will man Geisterjäger Film, um zumindest ein zu sein wenig beängstigend. Keiner dieser Schreckensmomente kommt jedoch von dem Hauptschurken des Films, einer CGI-Kreation, die nicht so eine Wirkung entfaltet wie die praktischer umgesetzten Effekte.

Überqueren Sie nicht die Streams: Während viele der emotionalen Schläge von Gefrorenes Imperium halten einigermaßen gut zusammen, was den Film am meisten belastet, ist in erster Linie Phoebes Rolle darin. Das ist nicht Mckenna Graces Schuld, sondern die des Drehbuchs – es spricht nichts dafür, dass sie aufgrund ihres Alters aus dem Team ausgeschlossen wird, vor allem, weil sie sich ohnehin immer wieder in die Action einmischt und ihre primäre Form der Rebellion darin besteht, eine Verbindung zu einem Geistermädchen aufzubauen namens Melody (Emily Alyn Lind), die…

Okay, es wird nie ausdrücklich erwähnt, dass Phoebe in Melody verknallt ist, aber die Implikation ist ziemlich klar, schon allein deshalb, weil diese Verliebtheit zu einigen dummen Entscheidungen führt. Ja, selbst der brillanteste 15-Jährige neigt aufgrund seiner Schwärmerei dazu, Fehler zu machen, aber es macht trotzdem keinen Spaß, klugen Charakteren dabei zuzusehen, wie sie Fehler auf eine Art und Weise machen, die einzig und allein durch die Bedürfnisse der Handlung motiviert zu sein scheint. Darüber hinaus werden Phoebes dumme Entscheidungen durch einen Geisterplan verschärft, der wirklich keinen Sinn ergibt. (Komm schon, böse Geister! Mach es besser!)