Das bevorstehende Joker Folge, Joker: Folie à DeuxEinem neuen Bericht zufolge wird es „größtenteils ein Jukebox-Musical“ sein, das mindestens 15 Coverversionen beliebter Lieder enthält.

Unter der Regie von Todd Philips und mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen, Joker: Folie à Deux soll im Oktober 2024 erscheinen, und obwohl wir seit 2022 wissen, dass es ein Musical sein würde, ist dies das erste Mal, dass wir etwas über die Einzelheiten der Songs erfahren. Entsprechend Vielfaltseine „Insider, die in die Dreharbeiten und frühen Versionen eingeweiht sind“, die den Status des Films „überwiegend Jukebox“ bestätigt haben.

Unter den 15 Covern wird auch der Standard von Judy Garland sein Der Bandwagen, „Das ist Unterhaltung!“ Es besteht auch die Möglichkeit, „der endgültigen Version ein oder zwei Originallieder hinzuzufügen“, obwohl Einzelheiten darüber, wer diese Nummern komponieren oder singen würde, unbekannt sind.

Erwähnenswert ist jedoch, dass Hildur Guðnadóttir der Komponist des Originals von 2019 war JokerSie soll ihre Handschrift in die Songs eingebracht haben, die im Kontext von Philips‘ sicherlich zu neuem Leben erwachen werden. Joker-Vers.

Schließe dich Phoenix‘ Joker und Gagas Harley Quinn an Joker: Folie à DeuxZur Besetzung gehören Zazie Beetz in ihrer Rolle als Sophie Dumond sowie Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan, Ken Leung und andere. Der Film wurde erstmals im Jahr 2022 angekündigt und von als einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres 2024 bezeichnet Folge.

