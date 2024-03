Prince wird Gegenstand eines neuen Jukebox-Musicalfilms sein, der von Universal Pictures vertrieben wird Schwarzer Panther Der Filmemacher Ryan Coolger wird produzieren.

Das Drehbuch wurde von Bryan Edward Hill geschrieben, der zuvor an Fernsehserien gearbeitet hat Titanen Und Ash gegen Evil Dead.

Die Nachricht wurde zuerst von Jeff Sneider gemeldet und von bestätigt Der Hollywood-Reporter.

Der 2016 verstorbene Prince hat eine lange Filmgeschichte. Im Juli dieses Jahres vor 40 Jahren vertrieb Warner Bros. seinen Filmklassiker: Lila Regen. In den letzten Jahren war er ein beliebtes potenzielles Thema für Projekte, darunter einen Film mit Elizabeth Banks, der 2018 angedeutet wurde, und eine bevorstehende Bühnenadaption von Lila Regen.

Was weitere Details zum kommenden Jukebox-Musical betrifft – wie Besetzung, Erscheinungsdatum und mehr – müssen wir abwarten. Wenn sie ihren Hauptdarsteller noch nicht gefunden haben, vielleicht eine ähnliche Szene SNLDer Prince-Biopic-Sketch 2021 läuft jetzt.

Weitere Informationen zu The Purple One finden Sie in der Zwischenzeit hier Folgeist eine Übersicht über die Top 10 der definitiven Prince-Songs.

Cooler entwickelt außerdem ein „Genrestück“ mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle, das am 7. März 2025 über Warner Bros. in die Kinos kommen soll.