Der aus New York stammende Kyogre ist auf Tech-House spezialisiert und hat in seiner Karriere bemerkenswerte Erfolge erzielt, darunter einen Top-5-Hit in den Bass-House-Charts von Beatport mit „Move Like This“, einer Zusammenarbeit mit Corrupt (UK). Smith & Sorren, die ebenfalls in NYC ansässig sind, haben ihre lebenslange Freundschaft in eine erfolgreiche Partnerschaft in der Musikindustrie verwandelt. Ihre Musik findet großen Anklang, wurde auf prominenten redaktionellen Playlists von Spotify platziert und erhält Unterstützung von renommierten Persönlichkeiten wie Diplo und David Guetta. Ihr Remix von Eliza Roses „Baddest Of Them All“ wurde besonders gelobt und erhielt großen Beifall und zahlreiche Airplays.

Kürzlich kamen die beiden für ihre Single „Dirty Dancer“ zusammen, die beim einzigartigen Hood Politics Records unter Vertrag stand und exklusiv auf ihrem MMW-Sampler landete. Es ist eine elektrisierende Single, angetrieben von einem tiefer gestimmten Gesangssample, gepaart mit feurigen Synthesizer-Einsätzen und einem mitreißenden Groove. Es ist unmöglich, sich nicht in dieses Spiel zu verlieben und all die großartigen MMW-Momente im Jahr 2024 mitzuerleben.

Hören Sie unten!