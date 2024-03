(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für 3 KörperproblemStaffel 1, Folge 5, „Judgement Day“.)

Die Netflix-Adaption von 3 Körperproblem umfasst in der ersten Staffel einige verschiedene Genres, aber die schrecklichsten Momente kommen zweifellos in Episode 5, „Judgement Day“. Dann geht die Panama gegen das gleichnamige riesige Schiff vor und eliminiert effektiv die Gruppe, die sich im Auftrag der außerirdischen Rasse San-Ti gegen die Menschheit verschworen hat, auf dem Weg zur Erde.

Diese Handlung dürfte jedem bekannt vorkommen, der den Film von 2002 gesehen hat Geisterschiffaußer bis 11: Das Publikum beobachtet mit aller Deutlichkeit, was passiert, wenn ein Öltanker und seine Insassen auf ein Netz aus unsichtbaren „Nanofasern“ stoßen, das in der Lage ist, jede bekannte Substanz zu durchschneiden – auch menschliches Fleisch.

Die Sequenz stammt direkt aus dem ersten Buch, wie der ausführende Produzent Alexander Woo kürzlich in einem Roundtable-Interview feststellte: „Sie wird bis ins kleinste Detail beschrieben – das ist für die meisten Menschen, die das Buch lesen, das einprägsamste Erlebnis.“ Die Herausforderung bestand darin, die Vorstellungskraft der Menschen beim Lesen des Buches zumindest zu erfüllen, wenn nicht sogar zu übertreffen. Um ihnen alles zu geben, was diese Sequenz impliziert.“

Und so fährt Woo fort: „Die logistische Seite hat wahrscheinlich mehr Stunden Blut und Schweiß pro Bild in Anspruch genommen als jede andere Sequenz in der Serie.“ Dutzende und Aberdutzende Meetings und Vorbereitungen und jede einzelne Abteilung, die sich einmischt.“

Der ausführende Produzent DB Weiss erklärt, dass es bei der Umsetzung der Sequenz zwei große Herausforderungen gab. „Eine davon bestand darin, dafür zu sorgen, dass man wusste, was vor sich ging, und darauf einzugehen, damit einem im Moment nichts davon erklärt werden musste. Denn zu erklären, dass Nanofasern Dinge in Scheiben schneiden, während Nanofasern Dinge in Scheiben schneiden, wird, gelinde gesagt, den Reiz der Sequenz irgendwie zerstören.“