Das Neueste Geisterjäger Film, Ghostbusters: Frozen Empire, ist da und gibt dem Publikum eine weitere Chance, die Original-Killer Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson noch einmal in ihren paranormalen Jäger-Overalls zu sehen. Jetzt hat Hudson in einem neuen Interview Sony dafür gelobt, dass es mit dem neuen Film „einen Schritt weiter gegangen“ sei und ihn über einige seiner jüngsten Vorgänger hinausgehe.

Konkret bezog sich Hudson auf die Geisterjäger Reboot – mit dem das Franchise 2016 neu gestartet wurde – als „enttäuschend“. Sprechen mit Der UnabhängigeEr lobte den Regisseur des Films, Paul Feig, und beschrieb die rein weibliche Hauptbesetzung (Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon und Leslie Jones) als „für sich genommen brillant witzig“, war aber insgesamt der Meinung, dass es dem Film an Absicht mangele.

„Außer: Ich verstehe nicht ganz, warum Sie einen Neustart durchführen, wissen Sie, was ich meine? Machen Sie einfach einen weiteren Film“, sagte er. „Die Fans waren wirklich in die Geschichte und die Charaktere investiert und ich denke, es war enttäuschend. Ich habe den Film genossen, aber ich glaube, er war nicht das, was sich die Fans erhofft hatten.“

Bemerkenswert ist, dass Hudson bei diesem Neustart 2016 einen Cameo-Auftritt hatte, obwohl er eine andere Rolle spielte als seine Unterschrift Geisterjäger Charakter, Winston Zeddemore. Jetzt mit Gefrorenes ImperiumDoch Zeddemore ist wieder in vollem Gange und wurde zum Drahtzieher einer neuen Generation von Geisterjägern.

Nachdenken über seine Geschichte mit Geisterjäger — „Es ist 40 Jahre her, mehr als die Hälfte meines Lebens Geisterjäger „Auf der einen oder anderen Ebene“ – Hudson ging darauf ein, dass Zeddemore ursprünglich für Eddie Murphy gedacht war, was Sony dazu veranlasste, die Rolle zu kürzen und Hudson ein geringeres Gehalt als seinen Co-Stars zu zahlen, als sie ihn stattdessen besetzten. Mittlerweile ist Sony allerdings deutlich gewachsen.

„Sony ist nicht mehr das gleiche Studio wie vor 40 Jahren und sie haben sich wirklich gesteigert und der Figur eine gewisse Dimension verliehen“, sagte Hudson. „Danke an Sony, dass sie offen für meine Gefühle war, denn im ersten Teil war das nicht der Fall.“

An anderer Stelle im Interview ging Hudson auf seine frühen Schauspieljahre und die Zukunft ein Geisterjäger, Aykroyds Glaube an echte Geister und mehr. Lesen Sie hier das vollständige Interview.

