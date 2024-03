Der aktuelle Spielfilm Metalocalypse: Army of the Doomstar wird bald auf Max zu sehen sein. Der Animationsfilm wird am 6. April auf dem Streaming-Dienst debütieren, direkt nachdem er im Programmblock Adult Swim des Cartoon Network ausgestrahlt wurde.

Armee des Schicksalssterns zeichnet die neuesten Abenteuer der animierten Metal-Band Dethklok auf. Im Film „findet sich Dethklok-Frontmann Nathan Explosion traumatisiert in einem brutalen professionellen und romantischen Flat-Spin wieder, während er die Aufgabe hat, die Prophezeiung zu erfüllen und sich der ultimativen Songwriting-Herausforderung zu stellen: das LIED DER ERLÖSUNG zu schreiben und den Planeten zu retten.“

Holen Sie sich hier Dethklok-Tickets

Metallokalypse Schöpfer Brendon Small teilte die Streaming-News über XEr schreibt: „BREAKING: METALOCALYPSE: ARMY OF THE DOOMSTAR wird am 5. April um Mitternacht (00:00 Uhr ET/PT am 6. April) auf @adultswim ausgestrahlt und erscheint dann am 6. April auf MAX @StreamOnMax. 7. April: DETHKLOK geht mit MUTILATION ON A SPRING NIGHT TOUR auf Tour! (Gib es weiter).“

Dethklok wird in Menschengestalt unter der Leitung von Small im Frühjahr 2024 eine bereits angekündigte US-Tournee mit DragonForce beginnen, die am 7. April in Myrtle Beach, South Carolina, beginnt. Tickets für den einmonatigen Ausflug gibt es hier.

Schwere Konsequenz traf Small beim Louder Than Life Festival 2023 zu einem Videointerview, in dem er über die Wiederauferstehung sprach Metallokalypse und Dethklok, auf Tour mit BABYMETAL und vielem mehr. Sehen Sie sich das Gespräch unten an.

Metalocalypse: Army of the Doomstar wurde im vergangenen August auf Blu-ray veröffentlicht. Es kann an dieser Stelle in physischer Form erworben werden.